В Ашхабаде обсудили вопросы укрепления верховенства международного права

АШХАБАД, 13 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". 12 мая в столице Туркменистана в здании Международного университета гуманитарных наук и развития была проведена научно-практическая конференция «Туркменистан и международное право: опыт нейтралитета и сотрудничество».

Конференция была проведена в рамках предложенной главой государства инициативы о провозглашении 2028 года «Годом международного права» и посвящена вопросам укрепления правовых основ современной архитектуры глобальной безопасности, верховенства международного права, продвижения принципов многосторонности, мирного диалога и превентивной дипломатии.

ИП "ТУРКМЕНинформ"