Глава Халк Маслахаты провел переговоры с российским лидером

АШХАБАД, 14 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". 13 мая Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов провел разговор по телефону с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Беседа была организована в рамках визита главы Народного собрания Туркменистана в Республику Татарстан РФ и посвящена вопросам развития сотрудничества двух стран по всему спектру приоритетных направлений.

ИП "ТУРКМЕНинформ"