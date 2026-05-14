Национальный лидер отбыл в Казань

НОВОСТИ В МИРЕ, 14 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". 13 мая Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов отправился с визитом в Республику Татарстан Российской Федерации.

Поездка предпринята с целью проведения переговоров с главой Татарстана Рустамом Миннихановым, представителями официальных и деловых кругов РФ по вопросам развития сотрудничества в сферах ТЭК, промышленности, технологий, транспорта и логистики, науки, образования, культуры и других.

