В Ашхабаде обсудили вопросы развития сотрудничества в сфере железнодорожного транспорта

АШХАБАД, 15 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". 14 мая в столице Туркменистана завершило двухдневную работу 84-е международное заседание Совета по железнодорожному транспорту государств-участников СНГ.

Мероприятие было организовано с целью обсуждения вопросов координации действий, укрепления экономических связей и расширения многостороннего сотрудничества между железнодорожными ведомствами региона, модернизации инфраструктуры и увеличения объема перевозок.

В заседании приняли участие члены Совета – полномочные представители железнодорожных администраций Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Туркменистана, Республики Узбекистан; ассоциированные члены Совета – представители железнодорожных администраций Грузии, Исламской Республики Иран, Латвийской Республики, Эстонской Республики, а также представители дирекции Совета по железнодорожному транспорту государств – участников Содружества и Международной конфедерации профсоюзов железнодорожников.

На заседании было рассмотрено 10 вопросов, в том числе о ходе выполнения Решения Совета глав правительств СНГ от 18 октября 1996 года о Концепции установления согласованной тарифной политики на железнодорожном транспорте государств – участников СНГ за 2025 год; о состоянии взаиморасчетов между железнодорожными администрациями за 2025 год и 1-й квартал 2026 года; о нормативах графика движения поездов на 2026/2027 год и об итогах номерной переписи контейнеров в 2025 году.

Также в рамках заседания одобрен проект Концепции развития железнодорожных международных транспортных коридоров, который в дальнейшем будет внесен в Исполнительный комитет СНГ для представления высшим органам СНГ.

Информацию о выполнении решений 83-го заседания Совета и итогах эксплуатационной работы сети железных дорог за 2025 год и 1-й квартал 2026 года представил председатель Дирекции Совета по железнодорожному транспорту государств – участников Содружества Виктор Попов.

В ходе заседания экспертами было проведено согласование протокола заседания Совета по железнодорожному транспорту государств – участников Содружества, а позже состоялась процедура его подписания главами делегаций.

По всем обсуждавшимся вопросам были приняты соответствующие решения.

В конце мероприятия участники 84-го заседания Совета направили обращение Президенту Турменистана Сердару Бердымухамедову.

Проведение очередного, 85-го заседания Совета по железнодорожному транспорту планируется во втором полугодии 2026 года. Место проведения будет определено в рабочем порядке.

