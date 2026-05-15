Глава Халк Маслахаты принял участие в форуме ОИС в Казани

НОВОСТИ В МИРЕ, 15 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". 14 мая в рамках визита в Республику Татарстан Российской Федерации Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял участие в прошедшем в Казани форуме Организации исламского сотрудничества по случаю объявления города Казань культурной столицей исламского мира.

В выступлении главы Халк Маслахаты на форуме говорилось:

"Уважаемые участники сессии!

Дамы и господа!

Прежде всего, позвольте выразить искреннюю признательность Раису Республики Татарстан Российской Федерации Рустаму Нургалиевичу Минниханову и всем нашим российским друзьям и коллегам за приглашение принять участие в международных мероприятиях «KazanForum 2026», оказанное теплое гостеприимство и созданные прекрасные условия для продуктивной работы.

Получивший международное признание «KazanForum» ежегодно собирает на своих площадках высокопоставленные делегации из различных стран мира и международных организаций, создает атмосферу и условия для развития сотрудничества по самому широкому спектру направлений.

В нынешнем году, как и прежде, в столице Татарстана проводится ряд важных мероприятий, направленных на укрепление международных экономических отношений, дальнейшее углуб­ление культурно-гуманитарных связей.

В их числе следует особо отметить 15-ю сессию ­Генеральной конференции Организации исламского мира по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО).

Мы рассматриваем эту встречу как хорошую возможность для активизации многостороннего диалога в культурно-гуманитарной сфере, рассматривая его в качестве важного фактора обес­печения устойчивого развития, укрепления взаимопонимания между народами и продвижения культуры мира.

В современных условиях глобальной трансформации особую важность приобретает сохранение культурного многообразия на основе самобытности и традиционных ценностей.

В этой связи особую значимость приобретает работа международных организаций, их роль в консолидации усилий государств в социальной области.

В данном контексте Туркменистан высоко оценивает деятельность ИСЕСКО как авторитетной международной организации, призванной содействовать широкому и эффективному гуманитарному партнерству, сохранению и приумножению великого цивилизационного фундамента ислама, его гуманис­тических ценностей, поддержке и продвижению достижений в науке, образовании, культуре.

В высшей степени важной сегодня представляется активная деятельность в развитии интеллектуального потенциала молодежи, ее приобщении к богатейшему историко-культурному наследию стран мира.

Уважаемые участники сессии!

Внешнеполитический курс Туркменистана базируется на принципах позитивного постоянного нейтралитета, правовой статус которого трижды подтвержден соответствующими резолюциями Генеральной Ассамб­леи Организации Объе­диненных Наций, что служит надежной основой для последовательного продвижения политики мира, добрососедства и широкого ­международного сотрудничества.

Нейтральный статус также является ключевым фактором проведения целостной и долгосрочной культурно-гуманитарной стратегии Туркменистана.

Туркменистан присоединился к основным международным конвенциям и договорам гуманитарного характера и сов­местно с Сообществом Наций работает над их практической реализацией на национальном и глобальном уровнях.

В данном контексте следует подчеркнуть, что в тесном сотрудничестве с ЮНЕСКО в нашей стране в течение многих лет проводится широкомасштабная работа по защите и сохранению историко-культурного и природного наследия туркменского народа. В результате на сегодняшний день на территории Туркменистана зарегистрировано более 1500 памятников истории и культуры.

Наиболее значимым фактом является включение исторических объектов Древнего Мерва, Куняургенча и Парфянских крепостей Нисы в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО в качестве выдающихся памятников мировой цивилизации.

Особое внимание в стране уделяется и сохранению нематериального культурного наследия. В настоящее время многие из номинаций, таких как «Туркменское национальное искусство ковроткачества», «Ремесло изготовления дутара, исполнительское музыкальное искусство на нем и искусство бахши», «Искусство ахалтекинского коневодства и традиции украшения коней» и «Искусство разведения туркменского алабая», включены в соответствующие списки ЮНЕСКО.

Сегодня мы активно продвигаем культурную повестку во внешней политике Туркменистана, проводим работу по подготовке и практической реализации новых инициатив, нацеленных на решение актуальных вопросов в области образования, науки, искусства, культуры.

При этом считаем, что позитивный опыт нашей сов­местной деятельности в рамках уже сложившихся проектов, зарекомендовавших себя в качестве эффективных форм многостороннего взаимодействия, служит прочным фундаментом для наращивания потенциала сотрудничества. К ним в первую очередь следует отнести проект «Культурная столица исламского мира». Его реализация дает возможность каждой из наших стран продемонстрировать многовековые культурные достижения, обычаи, традиции, духовные и культурные ценности своих народов.

Пользуясь случаем, хотел бы искренне поздравить руководство Республики Татарстан Российской Федерации с присвоением городу Казань статуса «Культурная столица исламского мира 2026».

Туркменистан с большим уважением относится к деятельности ИСЕСКО и рассматривает развитие сотрудничества с этой Организацией как важное направление своей международной гуманитарной политики.

Выражаем заинтересованность в расширении взаимодействия с ИСЕСКО, участии в профильных инициативах Организации, а также в развитии практического сотрудничества по направлениям, представляю­щим взаимный интерес.

Для нас особое значение имеет тот факт, что в марте 2026 года Туркменистан направил официальное письмо по вопросу о предоставлении нашей стране статуса наблюдателя в ИCECКO.

Присоединение к деятельности этой важной международной структуры рассматривается нами как значимый этап в развитии международного взаимодействия Туркменистана в области образования, науки и культуры.

Убежден, что тем самым создается новая дополнительная платформа для системного и многоформатного участия нашего государства в программах, обмене лучшими практиками, дальнейшем укреплении взаимо­действия с государствами-членами Организации.

В этой связи хотел бы сегодня представить на ваше рассмотрение ряд конкретных предложений, которые, на наш взгляд, способны дать созидательные импульсы и ориентиры для дальнейшей совместной работы:

Первое, это историческое наследие.

Туркменистан предлагает приступить к разработке долгосрочной Стратегии ИСЕСКО по сохранению и обогащению культурно-исторического наследия исламских стран. Считаем целесообразным сделать акцент не только на изучении и исследованиях, но и на активном продвижении исламского культурного наследия через создание литературных и публицистических трудов, произведений кинематографии, виртуальных музеев, галерей и других интернет-платформ широкой доступности.

Второе, это образование и просветительство.

Выдвигаем инициативу запуска масштабной программы «Исламский поэтический диалог: мудрость и связь веков». Цель проекта – широкое системное ознакомление общественности наших и других стран мира с лучшими произведениями исламского поэтического и философского наследия – от древности и до современного периода. Историческая особенность исламской философской мысли – это ее лирическое и поэтическое отображение. Поэтому в качестве первого шага предлагаем подумать над созданием «Всемирной антологии исламской поэзии», в которую вошли бы произведения выдающихся ­поэтов, мыслителей, философов мусульманского мира, а также тех авторов, кто ощущает свою принадлежность к исламу, исламскому культурному коду и мировоззрению.

Третье, Туркменистан выдвигает инициативу Дипломатии «умных» городов исламского мира.

Исходим из того, что в целом ряде наших государств, в том числе в Туркменистане, создание «умных» городов как направления государственной политики активно развивается. Сегодня понятие «умный» город – это сплав интеллекта, творчества, архитектуры, культуры, ­науки, технологий, эстетики, социальных знаний, то есть тех понятий, которые составляют основу сотрудничества в рамках ИСЕСКО. И здесь полагаем уместным именно на сессии этой Организации через Дипломатию «умных» городов наладить парт­нерские и профессиональные механизмы обмена опытом, знаниями, наработками и планами между исламскими странами в данном перспективном сегменте развития.

Рассчитываем, что высказанные нами предложения и идеи будут внимательно рассмотрены.

В завершение хотел бы подтвердить приверженность Туркменистана принципам мира и созидания, культурного многообразия и устойчивого развития.

Убеждены, что образование, наука и культура являются универсальными ценностями, способными объединять государства и народы.

Туркменистан готов и впредь вносить свой вклад в развитие межцивилизационного диалога, укрепление доверия и взаимопонимания, активно участвовать в продвижении гуманистических идеалов и ценностей в межгосударственных отношениях.

Выражаем уверенность, что итоги 15-й сессии Генеральной конференции ИСЕСКО будут способствовать достижению этих целей."

В рамках визита глава Народного собрания также посетил Международный конноспортивный комплекс «Казань» и ознакомился с выставкой сельскохозяйственной продукции Татарстана.

