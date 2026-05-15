Глава Халк Маслахаты принял участие в форуме ОИС в Казани

Глава Халк Маслахаты принял участие в форуме ОИС в Казани15.05.2026 11:07
НОВОСТИ В МИРЕ, 15 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". 14 мая в рамках визита в Республику Татарстан Российской Федерации Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял участие в прошедшем в Казани форуме Организации исламского сотрудничества по случаю объявления города Казань культурной столицей исламского мира.
В выступлении главы Халк Маслахаты на форуме говорилось:
"Уважаемые участники сессии!
Дамы и господа!
Прежде всего, позвольте выразить искреннюю признательность Раису Республики Татарстан Российской Федерации Рустаму Нургалиевичу Минниханову и всем нашим российским друзьям и коллегам за приглашение принять участие в международных мероприятиях «KazanForum 2026», оказанное теплое гостеприимство и созданные прекрасные условия для продуктивной работы.
Получивший международное признание «KazanForum» ежегодно собирает на своих площадках высокопоставленные делегации из различных стран мира и международных организаций, создает атмосферу и условия для развития сотрудничества по самому широкому спектру направлений.
В нынешнем году, как и прежде, в столице Татарстана проводится ряд важных мероприятий, направленных на укрепление международных экономических отношений, дальнейшее углубление культурно-гуманитарных связей.
В их числе следует особо отметить 15-ю сессию Генеральной конференции Организации исламского мира по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО).
Мы рассматриваем эту встречу как хорошую возможность для активизации многостороннего диалога в культурно-гуманитарной сфере, рассматривая его в качестве важного фактора обеспечения устойчивого развития, укрепления взаимопонимания между народами и продвижения культуры мира.
В современных условиях глобальной трансформации особую важность приобретает сохранение культурного многообразия на основе самобытности и традиционных ценностей.
В этой связи особую значимость приобретает работа международных организаций, их роль в консолидации усилий государств в социальной области.
В данном контексте Туркменистан высоко оценивает деятельность ИСЕСКО как авторитетной международной организации, призванной содействовать широкому и эффективному гуманитарному партнерству, сохранению и приумножению великого цивилизационного фундамента ислама, его гуманистических ценностей, поддержке и продвижению достижений в науке, образовании, культуре.
В высшей степени важной сегодня представляется активная деятельность в развитии интеллектуального потенциала молодежи, ее приобщении к богатейшему историко-культурному наследию стран мира.
Уважаемые участники сессии!
Внешнеполитический курс Туркменистана базируется на принципах позитивного постоянного нейтралитета, правовой статус которого трижды подтвержден соответствующими резолюциями Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, что служит надежной основой для последовательного продвижения политики мира, добрососедства и широкого международного сотрудничества.
Нейтральный статус также является ключевым фактором проведения целостной и долгосрочной культурно-гуманитарной стратегии Туркменистана.
Туркменистан присоединился к основным международным конвенциям и договорам гуманитарного характера и совместно с Сообществом Наций работает над их практической реализацией на национальном и глобальном уровнях.
В данном контексте следует подчеркнуть, что в тесном сотрудничестве с ЮНЕСКО в нашей стране в течение многих лет проводится широкомасштабная работа по защите и сохранению историко-культурного и природного наследия туркменского народа. В результате на сегодняшний день на территории Туркменистана зарегистрировано более 1500 памятников истории и культуры.
Наиболее значимым фактом является включение исторических объектов Древнего Мерва, Куняургенча и Парфянских крепостей Нисы в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО в качестве выдающихся памятников мировой цивилизации.
Особое внимание в стране уделяется и сохранению нематериального культурного наследия. В настоящее время многие из номинаций, таких как «Туркменское национальное искусство ковроткачества», «Ремесло изготовления дутара, исполнительское музыкальное искусство на нем и искусство бахши», «Искусство ахалтекинского коневодства и традиции украшения коней» и «Искусство разведения туркменского алабая», включены в соответствующие списки ЮНЕСКО.
Сегодня мы активно продвигаем культурную повестку во внешней политике Туркменистана, проводим работу по подготовке и практической реализации новых инициатив, нацеленных на решение актуальных вопросов в области образования, науки, искусства, культуры.
При этом считаем, что позитивный опыт нашей совместной деятельности в рамках уже сложившихся проектов, зарекомендовавших себя в качестве эффективных форм многостороннего взаимодействия, служит прочным фундаментом для наращивания потенциала сотрудничества. К ним в первую очередь следует отнести проект «Культурная столица исламского мира». Его реализация дает возможность каждой из наших стран продемонстрировать многовековые культурные достижения, обычаи, традиции, духовные и культурные ценности своих народов.
Пользуясь случаем, хотел бы искренне поздравить руководство Республики Татарстан Российской Федерации с присвоением городу Казань статуса «Культурная столица исламского мира 2026».
Туркменистан с большим уважением относится к деятельности ИСЕСКО и рассматривает развитие сотрудничества с этой Организацией как важное направление своей международной гуманитарной политики.
Выражаем заинтересованность в расширении взаимодействия с ИСЕСКО, участии в профильных инициативах Организации, а также в развитии практического сотрудничества по направлениям, представляющим взаимный интерес.
Для нас особое значение имеет тот факт, что в марте 2026 года Туркменистан направил официальное письмо по вопросу о предоставлении нашей стране статуса наблюдателя в ИCECКO.
Присоединение к деятельности этой важной международной структуры рассматривается нами как значимый этап в развитии международного взаимодействия Туркменистана в области образования, науки и культуры.
Убежден, что тем самым создается новая дополнительная платформа для системного и многоформатного участия нашего государства в программах, обмене лучшими практиками, дальнейшем укреплении взаимодействия с государствами-членами Организации.
В этой связи хотел бы сегодня представить на ваше рассмотрение ряд конкретных предложений, которые, на наш взгляд, способны дать созидательные импульсы и ориентиры для дальнейшей совместной работы:
Первое, это историческое наследие.
Туркменистан предлагает приступить к разработке долгосрочной Стратегии ИСЕСКО по сохранению и обогащению культурно-исторического наследия исламских стран. Считаем целесообразным сделать акцент не только на изучении и исследованиях, но и на активном продвижении исламского культурного наследия через создание литературных и публицистических трудов, произведений кинематографии, виртуальных музеев, галерей и других интернет-платформ широкой доступности.
Второе, это образование и просветительство.
Выдвигаем инициативу запуска масштабной программы «Исламский поэтический диалог: мудрость и связь веков». Цель проекта – широкое системное ознакомление общественности наших и других стран мира с лучшими произведениями исламского поэтического и философского наследия – от древности и до современного периода. Историческая особенность исламской философской мысли – это ее лирическое и поэтическое отображение. Поэтому в качестве первого шага предлагаем подумать над созданием «Всемирной антологии исламской поэзии», в которую вошли бы произведения выдающихся поэтов, мыслителей, философов мусульманского мира, а также тех авторов, кто ощущает свою принадлежность к исламу, исламскому культурному коду и мировоззрению.
Третье, Туркменистан выдвигает инициативу Дипломатии «умных» городов исламского мира.
Исходим из того, что в целом ряде наших государств, в том числе в Туркменистане, создание «умных» городов как направления государственной политики активно развивается. Сегодня понятие «умный» город – это сплав интеллекта, творчества, архитектуры, культуры, науки, технологий, эстетики, социальных знаний, то есть тех понятий, которые составляют основу сотрудничества в рамках ИСЕСКО. И здесь полагаем уместным именно на сессии этой Организации через Дипломатию «умных» городов наладить партнерские и профессиональные механизмы обмена опытом, знаниями, наработками и планами между исламскими странами в данном перспективном сегменте развития.
Рассчитываем, что высказанные нами предложения и идеи будут внимательно рассмотрены.
В завершение хотел бы подтвердить приверженность Туркменистана принципам мира и созидания, культурного многообразия и устойчивого развития.
Убеждены, что образование, наука и культура являются универсальными ценностями, способными объединять государства и народы.
Туркменистан готов и впредь вносить свой вклад в развитие межцивилизационного диалога, укрепление доверия и взаимопонимания, активно участвовать в продвижении гуманистических идеалов и ценностей в межгосударственных отношениях.
Выражаем уверенность, что итоги 15-й сессии Генеральной конференции ИСЕСКО будут способствовать достижению этих целей."
В рамках визита глава Народного собрания также посетил Международный конноспортивный комплекс «Казань» и ознакомился с выставкой сельскохозяйственной продукции Татарстана.
