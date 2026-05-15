Парламентская делегация Туркменистана посетила Узбекистан

НОВОСТИ В МИРЕ, 15 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". 14 мая делегация Туркменистана во главе с Председателем Меджлиса Дуньягозель Гулмановой завершила двухдневный рабочий визит в Республику Узбекистан.

Поездка была предпринята с целью участия в форуме женщин-ученых «Женское лидерство в науке: современные проблемы, инновационные решения и научное сотрудничество», организованном в рамках Диалога женщин-лидеров стран региона и Азербайджанской Республики, а также участия во втором Азиатском форуме женщин, который прошел под названием «Инвестиции в женщин – основа устойчивого роста: расширение политических, экономических, социальных и экологических возможностей женщин».

Кроме того, делегация провела встречу с Председателем Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзилой Нарбаевой.

ИП "ТУРКМЕНинформ"