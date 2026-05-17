Выражены соболезнования народу Индии

АШХАБАД, 16 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". 15 мая Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил послания Президенту Республики Индия Драупади Мурму и премьер-министру Нарендре Моди.

В посланиях содержались соболезнования по случаю гибели множества людей в результате сильных штормов и ливней в штате Уттар-Прадеш, слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

