18.05.2026 / 13:51 msk / 15:51 trk
Глава Туркменистана обратился с поздравлениями к гражданам страны
18.05.2026 11:23

АШХАБАД, 18 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов обратился к гражданам страны с поздравлениями по случаю празднования Дня Конституции и Государственного флага Туркменистана.

В обращении говорится:

"Дорогие соотечественники!
Уважаемые друзья!

От всей души поздравляю с Днем Конституции и Государственного флага Туркменистана – священных символов национальной государственности и единства!

Конституция, утверждающая человека наивысшей ценностью общества и государства, и Государственный флаг, олицетворяющий незыблемость нашей независимости и нейтралитета, сплоченности и единства, – нацио­нальные святыни. Зеленый цвет полотнища Государственного флага знаменует обновление и саму жизнь. Размещенные на нем ковровые орнаменты отображают честь нации, ее миролюбие и благополучие, а оливковые ветви – приверженность гуманизму. Полумесяц с пятью звездами на символе государственности олицетворяет единство народа, воодушевляет двигаться по пути славных свершений к высотам прогресса.

Приумножая чувство патриотизма, Государственный флаг побуждает нас к достижению новых рубежей. Изображенные на его полотнище небесные светила – непреходящий символ сплоченности нации. Основной Закон составляет прочную основу постоянного нейтралитета, трижды признанного Организацией Объединенных Наций, миролюбия и добрососедства, принципы которых мы успешно продвигаем на глобальной арене. Вместе с тем в Конституции Туркменистана закреплены сложившиеся в течение нескольких тысяч лет демократические устои нашего народа. Опираясь именно на эти святыни, мы сегодня, в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства, строим правовое, светское государство, справедливое гражданское общество. Точно так же мы успешно проводим в жизнь социально-экономические и политико-правовые реформы.

Каждый день нынешнего года, ознаменованного торжествами во славу 35-й годовщины священной независимости, наполняется значимыми в масштабах истории и международном измерении событиями. Они свидетельствуют о неуклонном росте на мировой арене авторитета нашей нейтральной Родины как государства, где царят мир, дружба, счастье и благополучие. Замечательные события и успехи, которые мы сегодня наблюдаем в стране, особенно насыщенные мероприятия по случаю Дня Конституции и Государственного флага Туркменистана, воодушевляют родной народ на свершения и значительно укрепляют сплоченность общества. Праздничные торжества развернутся у Монумента Конституции и Главного флагштока Ашхабада, на площадях с главными флагштоками города Аркадаг, административных центров регионов, Национальной туристической зоны «Аваза», а также в других городах и селах страны.

Дорогие соотечественники!

Эра Возрождения новой эпохи могущественного государства – это время стремительного продвижения нашей страны к новым, небывалым в истории высотам. Руководствуясь закрепленными в Основном Законе принципами гуманизма и высоко неся зеленый Стяг как национальное достояние, мы созидаем новейшую историю независимого государства. В единстве претворяя в жизнь грандиозные замыслы ради мирного и счастливого будущего нашей солнечной Родины, мы достигаем высоких экономических показателей, признаваемых во всем мире. Нами реализуются новые, более масштабные задачи для существенного укрепления основ независимости и нейтралитета, повышения международного авторитета нейтральной Отчизны, формирования сильной и диверсифицированной экономики. Динамичными темпами также выполняем вторую очередь строительства города Аркадаг, возводим в регионах новые села и поселки, учреждения систем образования, здравоохранения и сферы культуры, современные производственные предприятия с инновационными технологиями. В нынешнем году «Независимый нейтральный Туркменистан – родина целеустремленных крылатых скакунов» мы, проводя кардинальные реформы во всех отраслях экономики, последовательно улучшая уровень жизни населения, значительно повышаем авторитет суверенного государства как края процветания и счастливой жизни.

Дорогие туркменистанцы!

Руководствуясь целями и принципами позитивного нейтралитета, который трижды признан мировым сообществом и закреплен в Конституции, мы приумножаем на планете авторитет независимой Родины, продвигающей доктрины позитивного нейтралитета, миролюбия и добрососедства. Последовательно расширяем также политические, экономические и культурные связи с авторитетными международными структурами – Организацией Объединенных Наций, Европейским Союзом, Содружеством Независимых Государств, Шанхайской организацией сотрудничества, Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе, Движением неприсоединения, Организацией исламского сотрудничества, а также с государствами мира.

В соответствии с девизом «Родина является Родиной только с народом! Государство является государством только с народом!» наш мужественный народ добился замечательных успехов благодаря созидательной силе и патрио­тической гордости. Эти достижения, наряду с колоссальными возможностями, подтверждают величие нашего настоящего и будущего.

Дорогие соотечественники!
Уважаемые друзья!

Еще раз от всей души поздравляю с Днем Конституции и Государственного флага Туркменистана!

Желаю вам крепкого здоровья, мирной жизни в благополучии и больших успехов в работе во имя дальнейшего процветания любимой Родины!".

ИП "ТУРКМЕНинформ"

