Глава Халк Маслахаты Туркменистана провел встречу с монархом Великобритании

НОВОСТИ В МИРЕ, 19 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". Пребывающий с визитом в Лондоне Национальный лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов провел встречи с монархом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Карлом III и принцем Эдвардом, герцогом Эдинбургским.

Встречи были посвящены актуальным вопросам развития сотрудничества двух стран в конноспортивной сфере.

