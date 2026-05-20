Рассмотрены вопросы взаимодействия Туркменистана и ВТО

АШХАБАД, 20 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". 19 мая руководитель внешнеполитического ведомства Туркменистана Рашид Мередов провел встречу с директором Департамента по присоединению к Всемирной торговой организации Майкой Ошикава.

Стороны обменялись мнениями по вопросам расширения взаимодействия Туркменистана со Всемирной торговой организацией, углубления регионального и международного торгово-экономического сотрудничества, совершенствования национальной нормативно-правовой базы, а также взаимодействия с международными организациями и профильными структурами.

