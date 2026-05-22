Ашхабад посетила делегация Беларуси

АШХАБАД, 22 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". В Туркменистане пребывает с визитом делегация Республики Беларусь во главе с заместителем министра иностранных дел РБ Павлом Утюпиным.

В рамках визита делегация провела встречу с министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым и приняла участие в прошедших в Ашхабаде межмидовских политических консультациях.

В ходе проведенных переговоров были обсуждены вопросы развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах бизнеса и инвестиций.

