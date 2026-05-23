Глава Туркменистана провел встречи с зарубежными делегациями

АШХАБАД, 23 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". 22 мая Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел двусторонние встречи с главами прибывших в Ашхабад для участия в саммите СНГ зарубежных делегаций.

В частности, состоялись встречи с Генеральным секретарем Содружества Независимых Государств Сергеем Лебедевым, премьер-министром Азербай­джанской Республики Али Асадовым, премьер-министром Республики Беларусь Александром Турчиным, премьер-министром Республики Казахстан Олжасом Бектеновым, председателем Кабинета Министров Кыргызской Республики – руководителем Администрации Президента Кыргызской Республики Адылбеком Касым­алиевым, премьер-министром Республики ­Таджикистан Кохиром Расулзода, премьер-министром Республики Узбекистан Абдуллой Ариповым и председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным.

ИП "ТУРКМЕНинформ"