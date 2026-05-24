Выражены соболезнования народу КНР

АШХАБАД, 24 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". 23 мая Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и Национальный лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направили послания Председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину.

В посланиях были выражены соболезнования в связи с гибелью множества людей в результате взрыва газа на угольной шахте в провинции Шаньси, переданы слова сопереживания и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

