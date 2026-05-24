Посол Туркменистана аккредитован в Вашингтоне

НОВОСТИ В МИРЕ, 24 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". 21 мая Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана Эсен Айдогдыев вручил свои верительные грамоты Президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу в ходе торжественной церемонии в Белом доме в Вашингтоне.

Также стороны обсудили перспективы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах инвестиций, энергетики и других.

Эсен Айдогдыев с ноября 2023 года до апреля текущего года работал послом Туркменистана в России, Словении, Болгарии и Сербии (с резиденцией в Москве). На посту посла в США он сменил Мерета Оразова, который являлся одновременно Чрезвычайным и Полномочным Послом Туркменистана в Соединенных Штатах Америки (город Вашингтон), Чрезвычайным и Полномочным Послом Туркменистана в Мексиканских Соединенных Штатах, Чрезвычайным и Полномочным Послом Туркменистана в Канаде и представителем Туркменистана при Международной организации гражданской авиации.

