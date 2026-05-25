Глава Туркменистана поздравил выпускников и учителей

АШХАБАД, 25 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов обратился к выпускникам школ и их учителям с поздравлениями по случаю Последнего звонка.

В обращении говорится:

"Дорогие выпускники!

Уважаемые учителя и работники сферы образования!

Сердечно поздравляю вас с церемонией «Последний звонок», означающей начало нового этапа вашей жизни, наполненного светлыми мечтами и грандиозными целями, а также с успешным окончанием 2025-2026 учебного года!

Убежден, что торжества по случаю праздника знаний, проходящие в году «Независимый нейтральный Туркменистан – родина целеустремленных крылатых скакунов», ознаменованном славным 35-летием священной независимости, подарят вам незабываемые мгновения, приумножая патриотические чувства!

Образование – это основа нашей формировавшейся веками нацио­нальной гордости, авторитета и достоинства, получивших мировое признание, незыблемый фундамент нашего благополучия и больших успехов. Благодаря образованию мы строим наше прекрасное будущее, претворяем в жизнь великие цели, воспитываем образованное, высокоинтеллектуальное и верное Отчизне поколение. Именно поэтому по случаю церемонии «Последний звонок», занимающей особое место в жизни молодежи нашей независимой страны, организованы торжества, вдохновляющие дорогих выпускников на достижение новых рубежей и великих целей на жизненном пути.

Богатые по своему содержанию мероприятия, организуемые в прекрасных городах Ашхабад и Аркадаг, во всех городах и селах нашего суверенного государства, еще более повышают значимость церемонии «Последний звонок» в жизни нашего общества.

Эти торжества, пронизанные высоким созидательным духом, демонстрируют всему миру проводимую в стране образцовую работу по освоению современных знаний и высот науки нашей молодежью – будущим Отчизны, направлению ее талантов и способностей на получение профессий и на дальнейший труд, а также по стимулированию творческой деятельности учителей.

Счастливые выпускники эры Возрождения новой эпохи могущественного государства!

Совершенство – это великая честь и высокий уровень для каждого человека. Непрерывное освоение знаний и наук, неустанный труд – это путь, ведущий к мастерству. Неуклонно следуя по этому пути, мы достойно продолжаем национальные принципы наших мужественных предков, которые на протяжении славной истории опирались на науку и образование. Усердно учиться, созидательно трудиться, познавать мир и неизменно стремиться к совершенству – только так можно внести достойный вклад в процветание Отчизны, чей высокий авторитет признан во всем мире, в дальнейшее приумножение ее славы, а также в обеспечение счастливой и благополучной жизни для вас – нашей целеустремленной молодежи, которая уверенно смотрит в будущее.

На новом этапе своего жизненного пути вы должны руководствоваться девизом Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Героя-Аркадага «Государство – для человека!», а также нашими основополагающими принципами «Родина является Родиной только с народом!», «Государство является государством только с народом!». Неустанно постигая новые глубины науки и знаний, стремясь к созидательному труду, вы должны уверенно идти вперед, к великому будущему.

Уважаемые учителя и работники образования!

Мы поставили перед собой цель – коренным образом реформировать и динамично развивать национальную систему образования, чтобы вывести независимую нейтральную Отчизну на новые рубежи прогресса и воспитать поколения, достойные великой эпохи. Ваша деятельность в реализации этих ответственных задач имеет огромное значение. В данной связи в городах и селах страны мы строим современные учебные заведения, оснащенные передовым учебно-техническим оборудованием, компьютерами и интерактивными мультимедийными технологиями.

В рамках масштабных инициатив мы осуществляем коренные реформы, нацеленные на модернизацию нацио­нальной системы образования в соответствии с мировыми стандартами, совершенствование учебно-воспитательной работы на основе передового опыта и общепризнанных международных норм, а также на воспитание эрудированной, глубоко мыслящей, патриотически настроенной молодежи, в совершенстве владеющей инновационными технологиями.

Мы последовательно укрепляем базу сферы образования в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства, создавая широкие возможности для самоотверженного и творческого труда учителей и работников образования – истинных мастеров благородной профессии, а также для раскрытия талантов и способностей молодого поколения, глубокого освое­ния ими наук, получения знаний и востребованных специальностей.

Успешная реализация национальных программ, концепций и стратегий обеспечивает формирование высоконравственного, патриотически настроенного, образованного и эрудированного поколения, глубоко осознающего большую ответственность за будущее Родины и судьбу ее народа. В 2025-2026 учебном году наши школьники успешно выступили на международных олимпиадах, в научных и творческих конкурсах, удостоившись призовых мест. Достижения молодежи – это престиж независимой нейтральной Отчизны, наша национальная гордость и замечательные плоды проводимых образовательных реформ.

Дорогие выпускники!

Уважаемые учителя и работники образования!

Еще раз сердечно поздравляю с церемонией «Последний звонок» и успешным окончанием учебного года!

Желаю вам крепкого здоровья, счастливой и благополучной жизни, больших успехов в работе и учебе во имя дальнейшего процветания суверенной Отчизны!".

