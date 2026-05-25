Глава Туркменистана поздравил жителей столицы

АШХАБАД, 25 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов обратился к жителям Ашхабада с поздравлениями по случаю отмечаемого сегодня Дня города.

В обращении говорится:

"Уважаемые люди!

Дорогие соотечественники!

Сердечно поздравляю с Днем города Ашхабад, который торжественно отмечается в году «Независимый нейтральный Туркменистан – родина целеустремленных крылатых скакунов»!

Беломраморная столица нашей страны Ашхабад стремительно развивается и преображается до неузнаваемости в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства. В Ашхабад вкладываются солидные инвестиции, призванные превратить его в один из красивейших городов мира. В беломраморной столице, где передовые архитектурные практики, инженерно-технические решения сочетаются с национальными традициями зодчества, успешно реализуются программы, направленные на обеспечение счастливого будущего и улучшение условий жизни людей.

Наша главная цель – существенно преобразить архитектурный облик Ашхабада, создать благоприятные условия для комфортного проживания, труда и отдыха горожан, улучшить социальную защищенность населения, предоставить новые рабочие места, повысить уровень оказываемых услуг и обеспечить соответствие санитарным нормам. Красота столицы – крупного политического, экономического, административного, научного и культурного центра страны, жилые массивы, великолепные парки и фонтаны, превосходные дворцы и отели поднимают настроение и вдохновляют. Сегодня Ашхабад, бережно хранящий благородные традиции дружбы и гостеприимства, олицетворяет счастливую жизнь туркменского народа. Это стремительно разрастающийся город, который пополняется новыми зданиями благодаря инновационным технологиям и лучшим мировым практикам.

Наша столица занесена в Книгу рекордов Гиннесса как город с наибольшей концентрацией беломраморных зданий, а тот факт, что 25 мая каждого года отмечается День города Ашхабад, еще более повышает ее международный престиж. В нашей любимой Отчизне, где праздники, торжества, выставки идут чередой, проводимые по случаю Дня города Ашхабад мероприятия отражают красоту и архитектурную современность столицы, а также гармонично сочетаются с церемонией «Последний звонок», проходящей в школах страны. Все это символизирует доброту, духовность и счастье, усиливает любовь молодежи к столице и Родине.

В настоящее время наша прекрасная столица стала центром проведения различных международных конференций, форумов, выставок и фестивалей с участием глав государств и правительств, политических деятелей, руководителей крупных компаний и представителей бизнес-кругов мира. Это красноречиво свидетельствует о большом интересе, проявляемом международным сообществом к Туркменистану в последние годы и к реализуемой им гуманитарной, миролюбивой политике. Включение Ашхабада в Сеть творческих городов Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) в категории «Дизайн», а также в Глобальную сеть обучающихся городов ЮНЕСКО и членство во Всемирной федерации туристических городов имеет большое значение для развития различных туристических направлений, а также для повышения туристического потенциала города и активизации международного сотрудничества. Постоянно растет авторитет прекрасной столицы как регионального и международного центра дипломатии и нейтралитета. Размещение в Ашхабаде штаб-квартиры Регионального центра Организации Объединенных Наций по превентивной дипломатии для Центральной Азии – яркое подтверждение торжества реализуемых нашим государством принципов, основанных на дружеских и доброжелательных отношениях.

Грандиозные строительные проекты, реализуемые в столице, признанной жемчужиной Азии, являются наглядным результатом созидательной, социально ориентированной государственной политики, инициированной Героем-Аркадагом и успешно осуществляемой ныне во имя обеспечения благополучной и счастливой жизни туркменистанцев. Стало благородной традицией проводить церемонии открытия различных объектов инфраструктуры и жилых зданий по случаю национальных праздников, которые широко отмечаются в нашей стране. В году «Независимый нейтральный Туркменистан – родина целеустремленных крылатых скакунов» строи­тельство в беломраморной столице объектов различного назначения продолжается ускоренными темпами. Сердце нашей Родины – это белый город Ашхабад. Его нынешние достижения, великолепный архитектурный облик – гордость нашего народа и наглядное свидетельство его созидательного потенциала. Все более укрепляется статус Ашхабада как одного из самых красивых и комфортных для проживания городов мира. Мы и впредь продолжим работу по дальнейшему развитию и украшению облика Ашхабада – сердца нашей суверенной Родины.

Дорогие соотечественники!

Дорогие жители столицы!

Еще раз искренне поздравляю с Днем нашей прекрасной столицы – Ашхабада, ставшего в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства городом процветания, созидания, благополучия и светлого будущего!

Желаю вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, семейного благополучия и новых трудовых побед!".

ИП "ТУРКМЕНинформ"