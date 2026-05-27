27.05.2026 / 11:11 msk / 13:11 trk
Глава Туркменистана поздравил граждан
27.05.2026 10:34

АШХАБАД, 27 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов обратился к гражданам страны с поздравлениями по случаю отмечаемого сегодня священного для всех мусульман праздника Курбан байрамы.

В поздравлении говорится:

"Дорогой мой народ!
Уважаемые соотечественники!

Сердечно поздравляю вас с Курбан байрамы, объединяющим народы вокруг великих целей мира и гуманизма! Убежден, что торжества, которые пройдут по случаю этого благословенного праздника в нашей любимой Отчизне, уверенно следующей вперед со стремительностью скакуна к новым вершинам развития, приумножат чувство патриотизма, творческий подъем и трудовой энтузиазм дорогого народа!

Курбан байрамы, ставший неотъемлемой частью всемирного культурного наследия человечества, символизирует торжество богатого духовного мира, многовековых традиций, обычаев и верований туркменского народа. Этот священный праздник служит укреплению принципов гуманизма, дружбы и миролюбия, воплощая в себе духовно-нравственные ценности нашего народа, а также сплоченности, взаимоуважения и духовного единства в обществе. В году «Независимый нейтральный Туркменистан – родина целеустремленных крылатых скакунов», ознаменованном славным 35-летием священной независимости, Курбан байрамы в соответствии с нашими благородными традициями и национальными обычаями широко отмечается в течение трех дней.

Во всех регионах любимой Отчизны в праздничные дни проводятся содержательные, яркие и колоритные песенно-музыкальные торжества, культурно-массовые мероприятия. Даются курбанлык-садака, в каждой семье накрываются изобильные сачаки с праздничными угощениями. Возносятся молитвы и добрые пожелания мира, благополучия и процветания Родине.

Глубокие по своему содержанию, яркие и колоритные торжества еще более укрепляют нашу сплоченность и единство, основы государства и общества, пробуждают в наших сердцах чувства патриотизма и гуманизма, вселяют непоколебимую веру в светлое будущее. Исходя из нашей цели – развитие общества в соответствии с принципом гуманности – создаются все возможности для совершения нашими соотечественниками паломничества к святыням мусульманского мира. В эти благословенные дни большая группа наших соотечественников совершает паломничество для участия в хадже в священных городах Мекка и Медина Королевства Саудовская Аравия, что является ярким свидетельством высокого почитания непреходящих гуманистических ценностей, передающихся из поколения в поколение.

Дорогие соотечественники!

Материальное и духовное наследие мужественных предков, оставивших неизгладимый след в мировой культуре, в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства составляет основу современного гармоничного развития общества. Опираясь на национальные принципы государственности, совершенствовавшиеся на протяжении славной истории, наше общество развивается на основе высоких идеалов гуманизма. Обогащая и популяризируя в мире благородные традиции, религиозные и светские ценности предков, придававших особое значение физической и духовной чистоте, нравственному совершенству, высоко возносим национальную честь и достоинство.

Благодаря сплоченности, единству и упорному труду мы достигаем новых рубежей прогресса, приумножая славу независимой Отчизны. В рамках успешно реализуемых масштабных преобразований ускоренными темпами ведется строительство сов­ременных жилых домов, детских садов, учреждений образования и здравоохранения, новых объектов социального назначения и крупных предприятий во всех уголках страны. Вся эта дея­тельность обеспечивает устойчивое развитие независимого Отечества, мирную и благополучную жизнь нашего народа.

Продвигая на международной арене принципы миролюбия и добрососедства, мы активно развиваем культурно-гуманитарное сотрудничество.

Гармонично сочетая национальные и всеобщие интересы, мы возводим мосты дружбы и братства. Нашей главной целью является укрепление позиций Отчизны в международном пространстве, упрочение мира и дружбы, объединение культур и народов на основе идеалов гуманизма, а также популяризация национального наследия во всем мире.

Дорогой мой народ!
Уважаемые соотечественники!

Еще раз сердечно поздравляю вас со священным Курбан байрамы, являющимся торжеством духовной чистоты и гуманизма!

Да примет Всевышний в дни праздника ваши курбанлык-садака, молитвы и добрые пожелания о единстве и благополучии нашего мужественного народа, незыблемости суверенитета и процветании родной Отчизны!

Желаю вам крепкого здоровья, мирной и благополучной жизни, больших успехов в труде во имя процветания любимой Родины!".

ИП "ТУРКМЕНинформ"

Как Вы оцениваете современное развитие Международного морского порта Туркменбаши?
25.2% / 51 - Положительно
14.8% / 30 - Более положительно, чем отрицательно
30.5% / 62 - Нейтрально
10.3% / 21 - Более отрицательно, чем положительно
4.4% / 9 - Отрицательно
14.8% / 30 - Затрудняюсь с ответом
100% / 203
Голосование проводилось c 12.03.2021 по 12.04.2021
