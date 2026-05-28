Соболезнования в связи с трагедией в Пакистане

АШХАБАД, 27 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". 26 мая Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил послания Президенту Исламской Республики Пакистан Асифу Али Зардари и премьер-министру Миану Мухаммад Шахбазу Шарифу.

В посланиях были выражены соболезнования в связи с гибелью множества людей в результате теракта в провинции Белуджистан, переданы слова сопереживания и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

