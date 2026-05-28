Глава МИД Туркменистана пребывает с визитом в США

НОВОСТИ В МИРЕ, 28 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". Руководитель внешнеполитического ведомства Туркменистана Рашид Мередов пребывает с рабочим визитом в Соединенных Штатах Америки.

Поездка предпринята по приглашению министра иностранных дел Китайской Народной Республики, председательствующей в настоящее время в Совете Безопасности ООН, с целью участия в проходящих в Нью-Йорке открытых дебатах высокого уровня в рамках заседания Совета Безопасности ООН на тему: «Соблюдение целей и принципов Устава ООН и укрепление международной системы, основанной на центральной роли Организации Объединенных Наций».

В своем выступлении на дебатах Рашид Мередов акцентировал внимание на инициативе «Мир через развитие», основанной на понимании взаимосвязи мира, безопасности и устойчивого социально-экономического развития, инициативе «Диалог — гарантия мира», отражающей философию отказа от применения силы в пользу диалога как основы устойчивого и неконфронтационного развития, а также подчеркнул важность инициативы Президента Туркменистана по разработке Глобальной стратегии безопасности и провозглашению 2028 года в рамках ООН Международным годом международного права и призвал к эффективной реализации Авазинской политической Декларации и десятилетней Авазинской Программы действий для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю.

Также в ходе дебатов Рашид Мередов выступил с заявлением от имени Группы друзей нейтралитета во имя мира, безопасности и устойчивого развития. Он обозначил четыре ключевых направления:

Во-первых, была подтверждена центральная роль Организации Объединенных Наций и неизменная значимость целей и принципов Устава ООН как основы современных международных отношений.

Во-вторых, была отмечена возрастающая роль дипломатии, посредничества и диалога в решении современных международных вопросов. В этой связи Группа приветствовала принятие Генеральной Ассамблеей ООН 20 мая 2026 года резолюции «Роль и значимость политики нейтралитета в деле поддержания и укрепления международного мира, безопасности и процесса устойчивого развития», инициированной Туркменистаном.

В-третьих, была акцентирована тесная взаимосвязь мира, безопасности и устойчивого развития. Отмечалась значимость укрепления региональной и межрегиональной взаимосвязанности, устойчивого транспорта и экономического сотрудничества как факторов стабильности, доверия и устойчивого развития.

В-четвертых, подчеркивалась необходимость дальнейшего укрепления эффективности и авторитета Организации Объединенных Наций, а также усиления роли многосторонней дипломатии.

На полях заседания глава МИД Туркменистана провел встречи с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, заместителем Генерального секретаря ООН, Высоким представителем по наименее развитым странам, развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, и малым островным государствам (UNOHRLLS) Рараб Фатимой, заместителем Генерального секретаря ООН по политическим вопросам и вопросам миростроительства Розмари ДиКарло и министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым.

