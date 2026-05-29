Глава МИД Туркменистана провел в США ряд встреч

НОВОСТИ В МИРЕ, 29 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". Руководитель внешнеполитического ведомства Туркменистана Рашид Мередов продолжает рабочий визит в Соединенные Штаты Америки в рамках участия в проходящих в Нью-Йорке открытых дебатах высокого уровня в рамках заседания Совета Безопасности ООН на тему: «Соблюдение целей и принципов Устава ООН и укрепление международной системы, основанной на центральной роли Организации Объединенных Наций».

На полях форума глава МИД Туркменистана провел встречи с заместителем Государственного секретаря Соединенных Штатов Америки Кристофером Ландау, государственным министром по делам Европы Федерального министерства иностранных дел Германии Гюнтером Крихбаумом, министром иностранных дел Республики Куба Бруно Родригесом Паррилья, членом Политбюро ЦК КПК, главой канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам, министром иностранных дел КНР Ван И, председателем 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Анналеной Бербок, заместителем Генерального секретаря Организации Объединенных Наций, Администратором Программы развития ООН Александром де Кроо, а также исполняющим обязанности заместителя Генерального секретаря ООН, главой Контртеррористического управления ООН Александром Зуевым.

Кроме того, делегация Туркменистана приняла участие во встрече Группы друзей глобального управления на тему: «Реформирование и совершенствование глобального управления, совместные усилия по преодолению глобальных вызовов»,

ИП "ТУРКМЕНинформ"