В Туркменистане отмечается День туркменского ковра

АШХАБАД, 31 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня в Туркменистане отмечается национальный праздник - День туркменского ковра, который ежегодно празднуется в последнее воскресенье мая.

В честь этого в Ашхабаде были организованы торжественные праздничные мероприятия, которые включают выставку ковров и ковровых изделий, а также 26-е заседание Всемирной ассоциации ценителей туркменского ковра, праздничный концерт мастеров искусств. Также чествуют отличившихся работниц ковровых предприятий, которым присвоено звание «Türkmenistanyň at gazanan halyçysy».

Почетным гостем торжеств стал Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев.

