advertisement avaza avaza1 avaza_news conditions culture_of_turkmenistan donate main_news poets rules turkmenistan wap 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 01 02 poll poll ahalskiy balkanskiy dashoguzskiy lebapskiy mariyskiy ashkhabat world ahalskiy balkanskiy dashoguzskiy lebapskiy mariyskiy ashkhabat world
информация о портале  |  Ахалский велаят  |  Балканский велаят  |  Дашогузский велаят  |  Лебапский велаят  |  Марыйский велаят  |  Ашхабад  |  новости в МИРЕ  |  + добавить в избранное
Туркменский Русский English
Политика |  Экономика |  Общество |  Культура |  Аналитика |  Платная версия
 поиск
RSSRSS вся лента WAP
RSS эксклюзивPDA
Печатная версия изданияПечатная версия издания
01.06.2026 / 11:57 msk / 13:57 trk
e-mail
пароль
регистрация   вход
Вы здесь: Главная -> ПОЛИТИКА
Глава Туркменистана поздравил юных граждан
01.06.2026 11:15

АШХАБАД, 1 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов обратился с поздравлениями к молодому поколению страны по случаю Международного дня защиты детей.

В поздравлении говорится:

"Счастливые дети суверенной Отчизны!
Уважаемые соотечественники!

От всей души поздравляю с Международным днем защиты детей, широко отмечаемым в независимом нейтральном Туркменистане вместе с мировым сообществом! Уверен, что мероприя­тия по случаю международного праздника произведут неизгладимое впечатление на наших детей – наше светлое будущее!

Объединяя усилия мирового сообщества в обеспечении прав детей на мирную, спокойную и счастливую жизнь, Международный день защиты детей прославляет гуманистические идеалы – мир и дружбу.

В эру Возрождения новой эпохи могущественного государства этот праздник занимает особое место в жизни нашего общества и выражает приверженность Туркменистана принципам Организации Объединенных Наций в области прав и интересов детей. Поэтому мы вместе с мировым сообществом с высоким воодушевлением и торжественно отмечаем этот день на нашей прекрасной Родине.

В году «Независимый нейтральный Туркменистан – родина целе­устремленных крылатых скакунов» по случаю праздника, занявшего достойное место в общественной жизни, в городах Ашхабад и Аркадаг, в Национальной туристической зоне «Аваза», в Гекдере, велаятских центрах, городах и селах организуются песенно-музыкальные мероприятия.

Звонко звучат веселый детский смех и прекрасные музыкальные композиции наших дорогих детей – цветов нашей жизни, воспевая наше могущественное государство, родной народ, прекрасную эпоху, дружбу и благополучие, прославляя на весь мир нашу независимую, постоянно нейтральную Отчизну – край счастливого детства.

Дорогие дети!

В нашей стране дети окружены особым вниманием и любовью, ибо всесторонняя забота о подрастающем поколении – будущем могущественной Родины является одним из прио­ритетных направлений государственной политики.

Именно поэтому в нашей суверенной Отчизне твердо соблюдаются и защищаются права и свободы детей, создаются условия для того, чтобы они получали современное образование, следовали высоким принципам патриотизма, гуманизма и семейных ценностей, развивали свои таланты, способности и навыки, совершенствовали кругозор и жили счастливой ­жизнью. В городах Ашхабад и Аркадаг, в регио­нах страны систематически строятся соответствующие международным стандартам комфортабельные детские сады, средние школы, центры отдыха и парки.

Благотворительным фондом по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова, созданным по инициативе Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Героя-Аркадага и ставшим авторитетной организацией, проводится благородная, образцовая для всего мира работа по социальной поддержке молодого поколения, содействию в восстановлении здоровья нуждающихся в опеке детей и созданию комфортных условий для их достойной жизни. Забота о нашем счастливом подрастающем поколении – это уверенные шаги на пути к светлому будущему.

Уважаемые соотечественники!

Обеспечение социальной защищенности матерей и детей имеет огромное значение для гармоничного развития общества и государства. Именно поэтому на государственном уровне особое внимание уделяется формированию в каждом чувства национальной гордости, достойному продолжению семейных традиций, совершенствовавшихся на протяжении нашей славной истории, а также поддержке и поощрению многодетных семей.

Наша страна активно сотрудничает со многими государствами и авторитетными международными организациями, в частности, с Организацией Объединенных Наций и ее специализированными учреждениями – Детским фондом, Фондом в области народонаселения, Всемирной организацией здравоохранения в таких приоритетных областях, как охрана здоровья и защита прав и интересов женщин и детей, обес­печение современного образования и воспитание молодежи на основе высоких нравственных ценностей. Все это направлено на укрепление мира, дружбы и доброжелательных отношений, достижение благородных целей.

Счастливые дети независимого нейтрального государства!
Дорогие соотечественники!

Еще раз от всей души поздравляю с Международным днем защиты детей!

Пусть не смолкает веселый смех любимых нами детей – прекрасных цветов нашей жизни!

Желаю вам крепкого здоровья, долголетия, благополучия и счастливой жизни!".

ИП "ТУРКМЕНинформ"

назад | печать статьи | наверх
ОБЗОР БЛОГОВ
ru.turkmenistan.neweurasia.net
Стипендия ОПЕК
ru.turkmenistan.neweurasia.net
И пусть никто не уйдет обиженным
ru.turkmenistan.neweurasia.net
Деноминация в Туркменистане будет "мягкой"
turkmeny.blogspot.com
КОНСТИТУЦИЯ ТУРКМЕНИСТАНА 2008 года
Сокровища культуры Туркменистана
 

AWAZA

архив новостей
Печатная версия изданияПечатная версия издания
НЕДАВНО
Поэты современного Туркменистана
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
В Марыйском велаяте дан старт новой фазе месторождения "Галкыныш"
Глава Туркменистана принял участие в саммите МФСА
Глава Туркменистана выступил на саммите РЭС-2026
Создано госпредприятие для контроля за возведением 4-й фазы месторождения "Галкыныш"
Как Вы оцениваете современное развитие Международного морского порта Туркменбаши?
25.2% / 51 - Положительно
14.8% / 30 - Более положительно, чем отрицательно
30.5% / 62 - Нейтрально
10.3% / 21 - Более отрицательно, чем положительно
4.4% / 9 - Отрицательно
14.8% / 30 - Затрудняюсь с ответом
100% / 203
Голосование проводилось c 12.03.2021 по 12.04.2021
архив голосований
СТАТЬИ


МИСИ «Vector»: перед государствами Средней Азии в настоящее время стоит сложнейший вопрос выбора пути своей стратегической ориентации
Образовавшиеся после распада СССР...
Геополитические успехи Президента Туркменистана Г.Бердымухаммедова
С избранием в 2007 году Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедова...
Гурбангулы Бердымухамедов: мировой энергорынок – не арена борьбы за сферы влияния
В настоящее время Туркменистан занимает 4-е место в мире...
Легко ли жить в Туркменистане?
Чтобы ответить на этот вопрос, надо самому жить в Туркменистане. Говорят, "хорошо там, где нас нет".
все статьи
ОБЗОР ПРЕССЫ


Выступление Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Героя-Аркадага по случаю 5-й годовщины учреждения Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова
Обзор прессы с 23 по 29 марта
29.03.2026
Выступление Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова на расширенном заседании Кабинета Министров
Обзор прессы с 9 по 15 февраля
14.02.2026
Выступление Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова на Саммите диалога «Центральная Азия–Япония»
Обзор прессы с 15 по 21 декабря
22.12.2025
Выступление Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова на церемонии открытия археологической выставки «Древние цивилизации Туркменистана»
Обзор прессы с 20 по 26 октября
26.10.2025
Политика  |  Экономика  |  Общество  |  Культура  |  Аналитика  |  Платная версия
Рейтинг@Mail.ru Copyright © 2026 Информационный портал Туркменистана «ТУРКМЕНинформ».
Все права защищены Правила использования информации на сайте.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Designed by Neatary        Реклама на сайте		 ﻿