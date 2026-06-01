Глава Туркменистана поздравил юных граждан

АШХАБАД, 1 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов обратился с поздравлениями к молодому поколению страны по случаю Международного дня защиты детей.

В поздравлении говорится:

"Счастливые дети суверенной Отчизны!

Уважаемые соотечественники!

От всей души поздравляю с Международным днем защиты детей, широко отмечаемым в независимом нейтральном Туркменистане вместе с мировым сообществом! Уверен, что мероприя­тия по случаю международного праздника произведут неизгладимое впечатление на наших детей – наше светлое будущее!

Объединяя усилия мирового сообщества в обеспечении прав детей на мирную, спокойную и счастливую жизнь, Международный день защиты детей прославляет гуманистические идеалы – мир и дружбу.

В эру Возрождения новой эпохи могущественного государства этот праздник занимает особое место в жизни нашего общества и выражает приверженность Туркменистана принципам Организации Объединенных Наций в области прав и интересов детей. Поэтому мы вместе с мировым сообществом с высоким воодушевлением и торжественно отмечаем этот день на нашей прекрасной Родине.

В году «Независимый нейтральный Туркменистан – родина целе­устремленных крылатых скакунов» по случаю праздника, занявшего достойное место в общественной жизни, в городах Ашхабад и Аркадаг, в Национальной туристической зоне «Аваза», в Гекдере, велаятских центрах, городах и селах организуются песенно-музыкальные мероприятия.

Звонко звучат веселый детский смех и прекрасные музыкальные композиции наших дорогих детей – цветов нашей жизни, воспевая наше могущественное государство, родной народ, прекрасную эпоху, дружбу и благополучие, прославляя на весь мир нашу независимую, постоянно нейтральную Отчизну – край счастливого детства.

Дорогие дети!

В нашей стране дети окружены особым вниманием и любовью, ибо всесторонняя забота о подрастающем поколении – будущем могущественной Родины является одним из прио­ритетных направлений государственной политики.

Именно поэтому в нашей суверенной Отчизне твердо соблюдаются и защищаются права и свободы детей, создаются условия для того, чтобы они получали современное образование, следовали высоким принципам патриотизма, гуманизма и семейных ценностей, развивали свои таланты, способности и навыки, совершенствовали кругозор и жили счастливой ­жизнью. В городах Ашхабад и Аркадаг, в регио­нах страны систематически строятся соответствующие международным стандартам комфортабельные детские сады, средние школы, центры отдыха и парки.

Благотворительным фондом по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова, созданным по инициативе Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Героя-Аркадага и ставшим авторитетной организацией, проводится благородная, образцовая для всего мира работа по социальной поддержке молодого поколения, содействию в восстановлении здоровья нуждающихся в опеке детей и созданию комфортных условий для их достойной жизни. Забота о нашем счастливом подрастающем поколении – это уверенные шаги на пути к светлому будущему.

Уважаемые соотечественники!

Обеспечение социальной защищенности матерей и детей имеет огромное значение для гармоничного развития общества и государства. Именно поэтому на государственном уровне особое внимание уделяется формированию в каждом чувства национальной гордости, достойному продолжению семейных традиций, совершенствовавшихся на протяжении нашей славной истории, а также поддержке и поощрению многодетных семей.

Наша страна активно сотрудничает со многими государствами и авторитетными международными организациями, в частности, с Организацией Объединенных Наций и ее специализированными учреждениями – Детским фондом, Фондом в области народонаселения, Всемирной организацией здравоохранения в таких приоритетных областях, как охрана здоровья и защита прав и интересов женщин и детей, обес­печение современного образования и воспитание молодежи на основе высоких нравственных ценностей. Все это направлено на укрепление мира, дружбы и доброжелательных отношений, достижение благородных целей.

Счастливые дети независимого нейтрального государства!

Дорогие соотечественники!

Еще раз от всей души поздравляю с Международным днем защиты детей!

Пусть не смолкает веселый смех любимых нами детей – прекрасных цветов нашей жизни!

Желаю вам крепкого здоровья, долголетия, благополучия и счастливой жизни!".

ИП "ТУРКМЕНинформ"