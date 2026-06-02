Глава государства провел совещание с хякимами

АШХАБАД, 2 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 1 июня Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел рабочее онлайн-совещание с главами администраций регионов.

Меропритие было организовано с целью обсуждения текущего положения дел в сельском хозяйстве, где идет уход за посевами хлопчатника и подготовка к сбору урожая пшеницы, посадка овощных и плодовых культур. Также был рассмотрен ход строительства объектов социального и экономического назначения.

