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Глава Туркменистана поздравил граждан
03.06.2026 10:54

АШХАБАД, 3 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов обратился к гражданам страны с поздравлениями по случаю отмечаемого сегодня Всемирного дня велосипеда.

В обращении говорится:

"Уважаемые люди!
Дорогие соотечественники!

От всей души поздравляю с Всемирным днем велосипеда – международным праздником здоровья и воодушевленности! Уверен, что предстоящие в году «Независимый нейтральный Туркменистан – родина целеустремленных крылатых скакунов» мероприятия в ознаменование этого замечательного международного праздника приумножат гордость за Родину, нашу мирную и счастливую жизнь, за грандиозные достижения суверенной Отчизны!

Всемирный день велосипеда занимает особое место в национальном календаре как торжество высоких идеалов дружбы и мира, спорта и гуманизма во имя единства и сплоченности нашего общества. Именно поэтому этот международный праздник широко и с большим воодушевлением отмечается в нашей стране.

Организация по случаю Всемирного дня велосипеда в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства красочных мероприятий и соревнований, проведение массовых велопробегов повышают престиж нашей Отчизны как страны здоровья и высокого духа.

Уважаемые люди!

Выступая с актуальными инициативами с трибуны Организации Объединенных Наций, наше независимое нейтральное государство еще более укрепляет международное спортивное сотрудничество. Будучи членом Международного олимпийского комитета, Олимпийского совета Азии, Туркменистан вносит достойный вклад в развитие олимпийского движения.

Высокий уровень организации в нашей Отчизне крупных спортивных турниров, в том числе Азиатских игр, континентальных первенств и чемпионатов мира, доказал всему миру, что наша страна обладает огромным спортивным потенциалом.

Единогласное принятие по инициа­тиве Туркменистана Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций исторической Резолюции об объявлении 3 июня «Всемирным днем велосипеда», а также Резолюции «Интеграция массового использования велосипеда в системы общественного транспорта в интересах устойчивого развития», избрание Туркменистана в состав Межправительственного комитета ЮНЕСКО по физической культуре и спорту на 2023–2027 годы наполнило сердца счастливых соотечественников чувством безмерной гордости.

Принятие по инициативе Туркменистана на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Резолюции «Игры Организации Объединенных Наций», провозглашение города Ашхабад «Городом новых спортивных возможностей Содружества» на заседании Совета глав правительств СНГ, объявление Азиатской федерацией тенниса Теннисного комплекса Олимпийского городка «Учебно-тренировочным центром Азиатского региона по теннису» являются ярким подтверждением международной поддержки проводимых в нашей стране спортивных реформ.

Дорогие соотечественники!

В соответствии с принципом ­Героя-Аркадага «Государство – для человека!», а также девизом «Родина является Родиной только с народом! Государство является государством только с народом!» мы осуществляем масштабные преобразования во всех отраслях экономики.

В эру Возрождения новой эпохи могущественного государства придается особое значение развитию массовой физкультуры, олимпийского движения и спорта. Также успешно реализуются национальные программы и комплексные реформы в этом направлении.

Мы достойно продолжаем искони сложившиеся традиции, которые имеют большое значение для нашего народа, одна из них – воспитание физически крепкого и духовно богатого молодого поколения. За короткий по историческим меркам период в стране построены крупные, отвечающие мировым стандартам спортивные и конно­спортивные комплексы, стадионы, спортшколы, Олимпийский городок, сформирована современная профильная инфраструктура.

Наряду с другими важными направлениями наше суверенное государство, активно присоединяясь к международным документам в области экологии, уделяет большое внимание охране окружающей среды и утверждению среди населения принципов здорового образа жизни. В стране регулярно проводятся массовые забеги, велопробеги, физкультурно-спортивные и культурные мероприятия.

Велоспорт – наиболее полезный вид спорта, оказывающий положительное влияние на здоровье человека, и число его сторонников в Туркменистане неуклонно растет. Для молодежи – светлого будущего нашей Отчизны – создаются все условия для совмещения труда и отдыха, занятий различными видами спорта, в том числе национальными, ограждения от вредных привычек. Мы и впредь достойно продолжим работу в этом направлении.

Уважаемые люди!
Дорогие соотечественники!

Еще раз от всей души поздравляю с Всемирным днем велосипеда!

Желаю вам крепкого здоровья, благополучной и счастливой жизни, больших успехов в работе во имя процветания нашей суверенной Отчизны!".

ИП "ТУРКМЕНинформ"

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