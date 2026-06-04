Ашхабад посетила делегация США

АШХАБАД, 4 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 3 июня руководитель внешнеполитического ведомства Туркменистана Рашид Мередов провел встречу с прибывшим с визитом в страну во главе представительной делегации делвых кругов США исполнительным директором Делового совета "Туркменистан – США" Эриком Стюартом.

В ходе переговоров стороны обсудили вопросы развития сотрудничества двух стран в сферах экономики и торговли, ТЭК и энергетики, транспорта и логистики, сельского хозяйства и АПК и других.

В тот же день в Ашхабаде был проведен "круглый стол" совета "Туркменистан – США" по рассмотрению практических аспектов углубления взаимовыгодного партнерства.

ИП "ТУРКМЕНинформ"