Проведены переговоры глав МИД Туркменистана и Малайзии

Проведены переговоры глав МИД Туркменистана и Малайзии04.06.2026 11:44
АШХАБАД, 4 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 3 июня руководитель внешнеполитического ведомства Туркменистана Рашид Мередов провел разговор по телефону с министром иностранных дел Малайзии Дато Сери Утама Хаджи Мохамадом бин Хаджи Хасаном.
В ходе переговоров министры рассмотрели широкий круг вопросов развития двустороннего сотрудничества по всем приоритетным направлениям, график и повестку предстоящих совместных мероприятий и контактов на различных уровнях.
ИП "ТУРКМЕНинформ"