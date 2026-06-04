Проведены переговоры глав МИД Туркменистана и Малайзии

АШХАБАД, 4 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 3 июня руководитель внешнеполитического ведомства Туркменистана Рашид Мередов провел разговор по телефону с министром иностранных дел Малайзии Дато Сери Утама Хаджи Мохамадом бин Хаджи Хасаном.

В ходе переговоров министры рассмотрели широкий круг вопросов развития двустороннего сотрудничества по всем приоритетным направлениям, график и повестку предстоящих совместных мероприятий и контактов на различных уровнях.

ИП "ТУРКМЕНинформ"