Ашхабад посетила делегация Казахстана

АШХАБАД, 5 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". В Туркменистане пребывает с визитом делегация Республики Казахстан во главе с директором Департамента консульской службы МИД РК Азамматом Аубековым.

Целью визита явилось участие в прошедших 4 июня в МИД Туркменистана очередных туркмено-казахских межмидовских консульских консультациях, в ходе которых были обсуждены вопросы развития сотрудничества в консульской сфере, защиты прав и законных интересов граждан двух государств, совершенствования договорно-правовой базы и расширения практического взаимодействия между профильными ведомствами.

ИП "ТУРКМЕНинформ"