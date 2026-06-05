В Москве дан старт Дням культуры Туркменистана

В Москве дан старт Дням культуры Туркменистана05.06.2026 11:00
НОВОСТИ В МИРЕ, 5 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 4 июня в российской столице в Московском государственном академическом театре «Русская песня» была проведена торжественная церемония открытия Дней культуры Туркменистана в России.
Программа культурной акции включает выставку национальных украшений, музейных ценностей, декоративно-прикладного и изобразительного искусства, концертные выступления мастеров искусств, серию встреч между деятелями культуры двух стран.
Закрытие Дней культуры Туркменистана в РФ состоится 6 июня.
ИП "ТУРКМЕНинформ"