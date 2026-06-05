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Глава Туркменистана поздравил экологов
05.06.2026 11:23

АШХАБАД, 5 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов обратился к работникам сферы охраны окружающей среды с поздравлениями по случаю их профессионального праздника.

В поздравлении говорится:

"Уважаемые работники сферы охраны окружающей среды!
Дорогие соотечественники!

Сердечно поздравляю вас с широко отмечаемым в стране Всемирным днем охраны окружающей среды! Сделав своей главной целью жизнь в гармонии с природой, наш народ всегда проявляет искреннюю заботу об окружающей среде. В году «Независимый нейтральный Туркменистан – родина целеустремленных крылатых скакунов» в нашей Отчизне также успешно реализуются принятые нами программы и стратегии по превращению страны в цветущий сад и обеспечению экологического благополучия.

Дорогие соотечественники!

Основная цель проводимой государственной политики в области экологии заключается в создании благоприятных условий для жизни нашего народа, рациональном использовании природных богатств, сохранении и обогащении растительного и животного мира, бережном отношении к нашей самобытной, неповторимой и прекрасной природе и ее сохранении для будущих поколений в еще более цветущем виде. В нынешнюю эпоху унаследованные от предков национальные традиции и обычаи в деле охраны окружающей среды получают дальнейшее развитие и обретают новое глубокое содержание.

Ежегодное проведение в стране всенародных акций по посадке деревьев вносит огромный вклад в превращение родной Отчизны в цветущий сад и приумножает гордость народа за нашу богатую природу. В результате этих усилий, направленных на достижение великих целей, неуклонно расширяются границы лесных зон, создаваемых вокруг нашей прекрасной столицы – Ашхабада, нового города Аркадаг, удостоенного статуса «Умный зеленый город», а также велаятов. В Национальной туристической зоне «Аваза», расположенной на экологически чистом побережье Каспийского моря, созданы все условия для отдыха наших граждан и иностранных гостей, а также для их ознакомления с уникальными природными особенностями этого края.

Огромное положительное влияние на обогащение флоры и фауны Отчизны, улучшение экологического состояния всего региона оказывает Туркменское озеро «Altyn asyr», расположенное в центре Каракумов. Эффективные меры принимаются и для охраны биоразнообразия страны, в частности, редких и эндемичных представителей растительного и животного мира. В нашем государстве также на последовательной основе продолжается работа по укреплению и совершенствованию законодательной базы сферы охраны окружающей среды.

Дорогие соотечественники!

Большую роль в поддержании всеобщего устойчивого развития и экологического благополучия играет сотрудничество с международными организациями. В этом плане Туркменистан также принимает активное участие в усилиях мирового сообщества, направленных на решение вопросов охраны окружающей среды, и реа­лизует ряд важных для всей планеты программ в области защиты природы и решения экологических проблем. Присоединившись к десяткам конвенций Организации Объединенных Наций по окружающей среде, наша страна демонстрирует глубоко продуманный подход к устойчивому развитию. По этому вопросу мы конструктивно сотрудничаем со многими международными и региональными организациями, такими как Программа развития ООН, Программа ООН по окружающей среде, Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН, Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры, Глобальный экологический фонд, Международный фонд спасения Арала, Региональный экологический центр Центральной Азии, Германское общество по международному сотрудничеству. Кроме того, нами выдвигаются новые инициативы и предложения с целью обеспечения экологического благополучия. В частности, мы выступили с инициативой создания Регионального центра по борьбе с опустыниванием для стран Центральной Азии.

На 78-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций мы предложили создать Региональный центр по технологиям, связанным с изменением климата, в Центральной Азии.

Официальное присоединение Туркменистана к Глобальному метановому обязательству в качестве стороны Парижского соглашения Организации Объединенных Наций об изменении климата, а также эффективная деятельность, осуществляемая нами в его рамках на международном и национальном уровнях, служат ярким свидетельством наших результативных действий по борьбе с изменением климата и его последствиями. На сессиях Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций и на совещаниях высокого уровня по устойчивому развитию мы также выдвинули инициативы в области охраны окружающей среды, обес­печения продовольственного изобилия, снижения рисков стихийных бедствий и успешно претворяем их в жизнь.

Наряду с этим следует особо отметить значимость комплексных экологических инициатив, выдвигаемых Национальным Лидером туркменского народа, Председателем Халк Маслахаты Туркменистана уважаемым Аркадагом, которые нацелены на укрепление регионального сотрудничества и продвижение экологической повестки на международной арене.

В целях дальнейшего приумножения красоты нашей уникальной природы мы и впредь будем успешно продолжать работу, проводимую в данном направлении.

Уважаемые работники сферы охраны окружающей среды!
Дорогие соотечественники!

Еще раз сердечно поздравляю с Всемирным днем охраны окружающей среды! Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия и больших успехов в работе по сохранению и дальнейшему обогащению природных богатств нашей прекрасной Отчизны!".

ИП "ТУРКМЕНинформ"

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