Ашхабад посетила делегация Турции

АШХАБАД, 5 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". В Туркменистане пребывает с визитом делегация Турецкой Республики во главе с вице-президентом Джевдетом Йылмазом.

В рамках визита делегация Турции приняла участие в прошедшем в Ашхабаде очередном заседании межправительственной туркмено-турецкой комиссии по экономическому сотрудничеству и провела встречу с Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым.

В ходе проведенных встреч и переговоров были обсуждены вопросы развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах бизнеса, инвестиций, банков и финансов, ТЭК и энергетики, транспорта и логистики, технологий, промышленности, здравоохранения, культуры, туризма, охраны окружающей среды, градостроительства, сельского хозяйства и спорта.

ИП "ТУРКМЕНинформ"