В Ашхабаде провели Туркмено-американский бизнес-форум

АШХАБАД, 5 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 4 июня в рамках пребывания в Туркменистане делегации деловых кругов США во главе с исполнительным директором Делового совета "Туркменистан – США" Эриком Стюартом был проведен Туркмено-американский бизнес-форум в формате «круглого стола».

В ходе меропрития представители официальных и деловых кругов двух стран обсудили практические аспекты развития сотрудничества в сферах экономики и торговли, бизнеса и инвестиций, ТЭК и энергетики, транспорта и логистики, промышленности, сельского хозяйства и АПК, технологий, кибербезопасности, здравоохранения, охраны окружающей среды и других.

В тот же день делегация США была принята Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым.

ИП "ТУРКМЕНинформ"