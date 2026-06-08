В Ашхабад прибыла делегация Азербайджана

АШХАБАД, 6 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". В Туркменистане пребывает с визитом делегация Азербайджанской Республики во главе с министром культуры Адилем Керимли. Целью визита является проведение открывшихся 5 июня в туркменской столице Дней культуры Азербайджана в Туркменистане.

В рамках пребывания в стране делегация была принята Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, провела встречу с министром иностранных дел Рашидом Мередовым. Были обсуждены вопросы развития сотрудничества двух стран в культурно-гуманитарной сфере.

Программа Дней культуры Азербайджана в Туркменистане включает музыкальные, концертные и танцевальные выступления мастеров искусств, выставку «Жемчужина национального наследия Азербайджана», показ азербайджанских художественных фильмов. Также пройдут научная конференция, посвященная творчеству поэтов-классиков двух стран в Библиотеке имени Довлетмаммета Азади и фотовыставка Азербайджанской Республики в Историко-краеведческом музее.

Кроме того, в Государственном конном цирке имени Героглы состоится совместный концерт мастеров искусств Туркменистана и Азербайджана, в рамках которого запланировано выступление знаменитой Группы национальных конных игр «Galkynyş».

ИП "ТУРКМЕНинформ"