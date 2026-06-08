Делегация Туркменистана вернулась из Ташкента

НОВОСТИ В МИРЕ, 7 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". Делегация Туркменистана во главе с заместителем министра культуры Туркменистана Гурбаном Мурадалиевым посетила Узбекистан, где приняла участие в прошедшей 5 июня в Ташкенте встрече министров культуры государств Центральной Азии и Соединенных Штатов Америки в формате "C5+1".

Мероприятие было посвящено вопросам реализации итогов саммита C5+1, состоявшегося в Вашингтоне в ноябре минувшего года, развития дальнейшего сотрудничества в сфере охраны, изучения и популяризации культурного наследия, внедрения современных технологий в культурную сферу, включая цифровизацию объектов историко-культурного наследия и применение инновационных подходов к их исследованию, документированию и сохранению.

ИП "ТУРКМЕНинформ"