Ашхабад посетила делегация Исполкома ОДВЗЯИ

АШХАБАД, 9 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". Туркменистан посетила делегация Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний во главе с исполнительным секретарем ОДВЗЯИ Робертом Флойдом.

Целью визита явилось участие в прошедшей 8 июня в Ашхабаде региональной встрече высокого уровня в честь 30-летия Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), котоорая была посвящена вопросам укрепления глобальной безопасности, мира и доверия, дальнейшего продвижения инициатив в области разоружения и нераспространения оружия массового уничтожения.

В рамках визита делегация была принята Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым и провела встречу с министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым.

ИП "ТУРКМЕНинформ"