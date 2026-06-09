Глава МИД Туркменистана провел встречу с представителем США

АШХАБАД, 9 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 8 июня ведомство внешней политики Туркменистана посетила прибывшая с рабочим визитом в страну делегация во главе с заместителем Государственного Секретаря США по вопросам публичной дипломатии Сарой Роджерс, которая совершает поездку по странам региона (2 июня она посетила Узбекистан, далее запланировано посещение Непала и Индии).

В ходе встречи с министром иностранных дел Рашидом Мередовым были обсуждены вопросы развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах образования, науки, культуры, цифровизации ключевых секторов экономики.

ИП "ТУРКМЕНинформ"