В Ашхабад прибыл новый посол Финляндии

АШХАБАД, 10 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 9 июня прибывшая с визитом в страну для вступления в должность вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Финляндской Республики (с резиденцией в Хельсинки) Мария Агре посетила МИД Туркменистана.

В рамках визита она вручила копии своих верительных грамот замглавы ведомства Мяхри Бяшимовой, а также было проведено обсуждение текущего состояния и перспектив дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах международного сотрудничества и межпарламентского взаимодействия.

Мария Агре сменила в должности Илкка Ряйсянена, который был аккредитован в стране в декабре 2022 года.

ИП "ТУРКМЕНинформ"