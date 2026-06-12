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Поздравление главы Туркменистана с Днем науки
12.06.2026 11:49

АШХАБАД, 12 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов обратился к научному сообществу страны с поздравлениями по случаю Дня науки.

В обращении говорится:

"Уважаемые ученые и представители научного сообщества!
Дорогие гости!

От всей души поздравляю с Днем ­науки и началом работы международной научной конференции «Наука, техника и инновационные технологии в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства»! В нынешнем году, объявленном «Независимый нейтральный Туркменистан – родина целеустремленных крылатых скакунов» и ознаменованном грандиозными событиями во славу 35-летия великой независимости, мы, как и прежде, торжественно отмечаем День науки в первые дни солнечного лета. Каждый триумф и каждый значительный прорыв на пути развития независимой нейтральной Отчизны – результат действий с упором на достижения в области науки и инноваций. И потому убежден, что мероприятия по случаю замечательного праздника, как и приуроченная к нему конференция, вдохновят наших граждан, особенно научное сообщество Туркменистана, на большие свершения и укрепят чувство любви к Родине!

Наука и технологии – это главные факторы, определяющие будущее любой страны и темпы всеобщего развития. Именно по этой причине в независимом Туркменистане мы придаем особое значение совершенствованию сферы науки в соответствии с глобальными тенденциями, внедрению в производственный сектор достижений науки и передовых технологий. Подобное отношение также напрямую затрагивает вопросы повышения интеллектуального потенциала общества и мощи национальной экономики. Принимая во внимание солидный опыт, наработанный в рамках реализации дальновидных инициатив Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Героя-Аркадага, мы успешно решаем задачи наращивания возможностей экономической системы и улучшения условий жизни граждан. Такой подход непосредственно применяется и при создании новых промышленных отраслей, позволяющих продвигаться по инновационному пути развития, при реализации крупных регионально значимых проектов и национальных программ. Вся эта деятельность в первую очередь опирается на прочную научную базу, интеллектуальный потенциал общества и современные возможности.

Вместе с тем мы придаем большое значение укреплению взаимосвязи науки, технологий, производства и отраслей ради инновационного и конкурентоспособного будущего национальной экономики. В Академии наук Туркменистана и действующих в ее составе институтах, Международном научно-технологическом парке, ведомственных научно-исследовательских учреждениях ведутся фундаментальные, прикладные, теоретические и разведывательные исследования. Их результаты, как и новейшие разработки, технологии, ориентируются на модернизацию производственного сектора, создание экологичной и циклической экономико-производственной системы – заводов и фабрик, строительство прогрессивных городов и сел. Так мы обеспечиваем счастливую и благополучную жизнь.

Мы также уделяем отдельное внимание развитию человеческого капитала в стране: с этой целью принимаются комплексные меры по подготовке квалифицированных инженеров, технологов и ученых, обладающих передовыми знаниями и высокими профессиональными компетенциями. Кроме того, организуются стажировки наших ученых в ведущие зарубежные центры для повышения квалификации и проведения научных изысканий, а также обеспечивается их участие в международных научно-исследовательских программах.

Великое будущее государства – в ­науке, и потому практическое применение дос­тижений и передовой практики в области ­науки и техники гарантирует стремительное продвижение независимого нейтрального Туркменистана по пути инноваций и прогресса.

Дорогие гости!

Совершенствование отечественной науки в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства, как и укреп­ление его позиций в глобальном научном пространстве, – наша главная цель. Мы ориентируем ее потенциал в интересах мира и дружбы и в этой связи расширяем масштаб сотрудничества в области науки, техники и инновационных технологий с ведущими научно-образовательными центрами стран Дальнего Востока, Азиатско-Тихоокеанского региона, Среднего и Ближнего Востока, Европы и Америки, с профильными международными организациями, фондами и ассоциациями. Международная научная конференция «Наука, техника и инновационные технологии в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства», которая проводится в гибридном формате, соберет представителей авторитетных научных и образовательных центров – ученых, профессоров и преподавателей, а также инженеров-технологов. Столь широкий состав участников в полной мере свидетельствует о возрастающем интересе мирового сообщества к проводимой нами научно-технической политике, открывая новые горизонты для международного партнерства.

Уважаемые ученые и представители научного сообщества!
Дорогие гости!

Еще раз сердечно поздравляю с Днем науки, а также с началом работы приуроченной к нему международной научной конференции «Наука, техника и инновационные технологии в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства», которая проводится в гибридном формате!

Желаю вам крепкого здоровья, благополучной и счастливой жизни, больших успехов в научной и творческой деятельности во имя всеобщего развития и в интересах всего человечества!"

ИП "ТУРКМЕНинформ"

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