Поздравления главе КНР

АШХАБАД, 16 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 15 июня Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направили послания Председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину.

В посланиях содержались поздравления китайскому лидеру в связи с празднованием его 73-летия, пожелания крепкого здоровья, счастья и дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности, а дружественному китайскому народу – мира, благополучия и процветания.

ИП "ТУРКМЕНинформ"