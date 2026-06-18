Глава государства ознакомился с ходом сбора урожая пшеницы

АХАЛСКИЙ ВЕЛАЯТ, 18 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 17 июня Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов совершил рабочую поездку в Ахалский велаят страны.

Поездка была предпринята с целью ознакомления с ходом продолжающейся жатвы урожая озимых сортов пшеницы, текущим положением дел в сельском хозяйстве. Глава государства пообщался с земледельцами и осмотрел выставку плодоовощной продукции и фруктов, различных видов зерновых культур, а также хлеба и хлебобулочных изделий.

ИП "ТУРКМЕНинформ"