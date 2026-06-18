В Ашхабаде обсудили вопросы развития сотрудничества Туркменистана и Словакии

АШХАБАД, 18 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 17 июня пребывающая с визитом в Туркменистане делегация во главе с заместителем министра экономики Словацкой Республики Владимиром Шимоняком приняла участие в прошедшем в Ашхабаде 1-м заседании туркмено-словацкой совместной комиссии по экономическому сотрудничеству.

В ходе переговоров были обсуждены вопросы развития сотрудничества двух стран в сферах экономики и торговли, промышленности, текстильной индустрии, сельского хозяйства, транспорта и логистики, бизнеса и инвестиций, строительства, информационных технологий, охраны окружающей среды, здравоохранения и медицинской науки, образования, культуры, спорта и туризма.

ИП "ТУРКМЕНинформ"