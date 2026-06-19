Обсуждены вопросы развития сотрудничества Туркменистана и ЕБРР

АШХАБАД, 19 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 18 июня руководитель внешнеполитического ведомства Туркменистана Рашид Мередов провел встречу с главой представительства Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Туркменистане Эриком Ливни.

Встреча была организована с целью обсуждения текущего состояния и перспектив дальнейшего развития сотрудничества Туркменистана и ЕБРР, возможностей реализации новых совместных проектов.

ИП "ТУРКМЕНинформ"