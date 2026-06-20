В Ашхабаде проведены туркмено-малайзийские переговоры в верхах

АШХАБАД, 20 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 19 июня Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел встречу с пребывающим с официальным визитом в стране премьер-министром Малайзии Анваром Ибрахимом.

В ходе переговоров на высшем уровне, прошедших в узком и расширенном форматах, стороны обсудили ключевые аспекты развития диалога двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах ТЭК и энергетики, промышленности, технологий, инвестиций, банков и финансов, текстильной индустрии, транспорта и логистики, сельского и водного хозяйства, градостроительства.

По завершении переговоров состоялась церемония подписания и обмена двусторонними документами. Были подписаны:

Совместное заявление между Туркменистаном и Малайзией по итогам официального визита премьер-министра Малайзии в Туркменистан,

Меморандум о взаимопонимании между Академией наук Туркменистана и Академией наук Малайзии,

Меморандум о взаимопонимании между Государственной службой «Türkmenhowaýollary» и Министерством транспорта Малайзии,

Соглашение о воздушных сообщениях между правительством Туркменистана и правительством Малайзии,

Меморандум о взаимопонимании между правительством Туркменистана и правительством Малайзии в области подготовки дипломатов и сотрудничества по научному обмену,

Соглашение между Инженерно-технологическим университетом Туркменистана имени Огуз хана и Национальным университетом Тенаги об обмене студентами и программе мобильности,

Соглашение между Туркменским государственным архитектурно-строительным институтом и Национальным университетом Тенаги об обмене студентами и программе мобильности,

Соглашение между Государственным энергетическим институтом Туркменистана и Национальным университетом Тенаги об обмене студентами и программе мобильности.

Кроме того, в этот день Президент Туркменистана и премьер-министр Малайзии приняли участие в международной научно-практической конференции «Туркменистан – Малайзия: 30 лет взаимовыгодного сотрудничества в нефтегазовой отрасли».

ИП "ТУРКМЕНинформ"