В Ашхабаде обсуждены вопросы развития сотрудничества с Узбекистаном

АШХАБАД, 21 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 20 июня Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел встречу с пребывающей с визитом в стране делегацией Узбекистана во главе с заместителем премьер-министра Республики Узбекистан Жамшидом Ходжаевым.

Целью визита делегации явилось участие в прошедшем в этот день в туркменской столице очередном заседании совместной туркмено-узбекской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.

В ходе проведенных переговоров были обсуждены вопросы развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах энергетики, транспорта и логистики, сельского хозяйства, инвестиций, развития инфраструктуры и других.

ИП "ТУРКМЕНинформ"