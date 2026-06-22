Произведены изменения в кадровом составе Управления муфтия Туркменистана

АШХАБАД, 22 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". На минувшей неделе Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал ряд указов об изменениях в Управлении муфтия страны.

В частности, от должности муфтия Туркменистана был освобожден Ялкап Ходжагулыев.

На этот пост был назначен Рахман Гурбанмырадов, который до этого являлся председателем Ахалского велаятского управления Управления муфтия Туркменистана – главным имамом велаята.

Новым имамом Ахалского велаята был назначен Вепамухаммет Ишангулыев, занимавший пост председателя Ашхабадского городского управления Управления муфтия Туркменистана и главного имама города.

На пост нового имама Ашхабада был назначен Гуйчгелди Агаев, который был освобожден от должности главного имама мечети «Ärtogrul Gazy» Управления муфтия Туркменистана.

ИП "ТУРКМЕНинформ"