Глава Туркменистана отправился в Азербайджан с государственным визитом

Глава Туркменистана отправился в Азербайджан с государственным визитом23.06.2026 11:16
НОВОСТИ В МИРЕ, 23 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 22 июня Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов отбыл с государственным визитом в Азербайджан.
Визит был предпринят с целью проведения переговоров на высшем уровне с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, в ходе которых были обсуждены приоритетные аспекты развития сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах ТЭК и энергетики, транспорта и логистики, взаимодействия на Каспии, текстильной индустрии и других.
Также президенты двух стран приняли участие в церемонии передачи Азербайджанской Республикой в дар Туркменистану нефтяного танкера «Достлук».
Затем состоялась церемония подписания Совместного заявления и обмена двусторонними документами. В этот день были подписаны:
- Совместное заявление глав Туркменистана и Азербайджана,
- Технические условия обмена информацией о перевозке товаров во взаимной торговле между Туркменистаном и Азербайджанской Республикой;
- Протокол о сотрудничестве между Государственной таможенной службой Туркменистана и Государственным таможенным комитетом Азербайджанской Республики в области таможенной статистики взаимной торговли;
- Меморандум о взаимопонимании между Государственным комитетом по физкультуре и спорту Туркменистана и Министерством молодежи и спорта Азербайджанской Республики о сотрудничестве в сфере спорта;
- Меморандум о взаимопонимании между Министерством труда и социальной защиты населения Туркменистана и Министерством труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики по сотрудничеству в сфере труда и социальной защиты населения;
- Меморандум о взаимопонимании между Министерством здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана и Министерством здравоохранения Азербайджанской Республики о сотрудничестве в сфере здравоохранения;
- Соглашение между Правительством Туркменистана и Правительством Азербайджанской Республики о сотрудничестве в сфере продовольственной безопасности;
- Программа сотрудничества между Правительством Туркменистана и Правительством Азербайджанской Республики в области промышленности на 2026–2028 годы;
- Соглашение между Правительством Туркменистана и Правительством Азербайджанской Республики о сотрудничестве в энергетической сфере;
- Меморандум о взаимопонимании между Министерством сельского хозяйства Туркменистана и Министерством сельского хозяйства Азербайджанской Республики о сотрудничестве в сфере сельского хозяйства;
- Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству между Министерством финансов и экономики Туркменистана и Центральным банком Азербайджанской Республики;
- Соглашение между Правительством Туркменистана и Правительством Азербайджанской Республики об основных направлениях развития и углубления экономического сотрудничества;
- Программа сотрудничества на 2026–2029 годы между Министерством иностранных дел Туркменистана и Министерством иностранных дел Азербайджанской Республики.
Вечером в честь главы Туркменистана был дан официальный прием.
ИП "ТУРКМЕНинформ"