Глава Туркменистана отправился в Азербайджан с государственным визитом

НОВОСТИ В МИРЕ, 23 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 22 июня Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов отбыл с государственным визитом в Азербайджан.

Визит был предпринят с целью проведения переговоров на высшем уровне с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, в ходе которых были обсуждены приоритетные аспекты развития сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах ТЭК и энергетики, транспорта и логистики, взаимодействия на Каспии, текстильной индустрии и других.

Также президенты двух стран приняли участие в церемонии передачи Азербай­джанской Республикой в дар Туркменистану нефтяного танкера «Достлук».

Затем состоялась церемония подписания Совместного заявления и обмена двусторонними документами. В этот день были подписаны:

Совместное заявление глав Туркменистана и Азербайджана,

Технические условия обмена информацией о перевозке товаров во взаимной торговле между Туркменистаном и Азербайджанской Республикой;

Протокол о сотрудничестве между Государственной таможенной службой Туркменистана и Государственным таможенным комитетом Азербайджанской Республики в области таможенной статистики взаимной торговли;

Меморандум о взаимопонимании между Государственным комитетом по физкультуре и спорту Туркменистана и Министерством молодежи и спорта Азербайджанской Республики о сотрудничестве в сфере спорта;

Меморандум о взаимопонимании между Министерством труда и социальной защиты населения Туркменистана и Министерством труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики по сотрудничеству в сфере труда и социальной защиты населения;

Меморандум о взаимопонимании между Министерством здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана и Министерством здравоохранения Азербайджанской Республики о сотрудничестве в сфере здравоохранения;

Соглашение между Правительством Туркменистана и Правительством Азербайджанской Республики о сотрудничестве в сфере продовольственной безопасности;

Программа сотрудничества между Правительством Туркменистана и Правительством Азербай­джанской Республики в области промышленности на 2026–2028 годы;

Соглашение между Правительством Туркменистана и Правительством Азербайджанской Республики о сотрудничестве в энергетической сфере;

Меморандум о взаимопонимании между Министерством сельского хозяйства Туркменистана и Министерством сельского хозяйства Азербайджанской Республики о сотрудничестве в сфере сельского хозяйства;

Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству между Министерством финансов и экономики Туркменистана и Центральным банком Азербайджанской Республики;

Соглашение между Правительством Туркменистана и Правительством Азербайджанской Республики об основных направлениях развития и углубления экономического сотрудничества;

Программа сотрудничества на 2026–2029 годы между Министерством иностранных дел Туркменистана и Министерством иностранных дел Азербайджанской Республики.

Вечером в честь главы Туркменистана был дан официальный прием.

ИП "ТУРКМЕНинформ"