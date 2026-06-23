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В Балканабате дан старт Неделе культуры
23.06.2026 11:39

БАЛКАНСКИЙ ВЕЛАЯТ, 23 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 22 июня в Балканабате была проведена торжественная церемония открытия Недели культуры – 2026, традиционного мероприятия, проводимого ежегодно в честь Дня работников культуры и искусства, а также поэзии Махтумкули Фраги.

Участников и гостей Недели культуры приветствовал Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов:

"Уважаемые участники Недели культуры!
Дорогие соотечественники!

От всей души поздравляю с торжественным открытием Недели культуры в Балканском велаяте! В нынешнем году, объявленном «Независимый нейтральный Туркменистан – родина целе­устремленных крылатых скакунов», этот крупный творческий фестиваль, как и прежде, пройдет в атмосфере радости и веселья! Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия и больших успехов на творческом поприще!

В эру Возрождения новой эпохи могущественного государства в стране успешно реализуются масштабные государственные программы, направленные на поддержание слаженного развития всех сфер деятельности и повышение уровня жизни нашего сплоченного народа. Сегодня авторитет Туркменистана на мировой арене значительно возрастает: в текущем году, ознаменованном 35-й годовщиной священной независимости Родины, в стране проводится множество международных мероприятий, в частности, форумы, конференции, выставки и фестивали. Через них наглядно проявляются приверженность суверенного Туркменского государства статусу нейтралитета и успешность принимаемых им активных действий по укреплению мира, стабильности и единства на планете.

Уважаемые участники культурного форума!

Культура – ни с чем не соизмеримое по ценности духовное достояние нации. Именно поэтому совершенствование культуры и искусства определено нами в числе приоритетов государственной политики: данная сфера играет значимую роль в повышении созидательного потенциала общества.

В современную историческую эпоху реализуются комплексные меры по развитию песенно-музыкального, изобразительного, декоративно-прикладного, театрального и киноискусства. Вместе с тем проводимая работа охватывает модернизацию деятельности средств массовой информации, музеев и библиотек, учреждений культуры и профильных учебных заведений. Яркая культурная программа – атрибут торжеств по случаю праздников и знаменательных дат национального календаря, а также церемоний открытия социальных новостроек: вдохновенные выступления деятелей культуры и мастеров искусств привносят в организуемые мероприятия особый колорит. Кроме того, в театрах ставятся сценические постановки, в кино­театрах проходят показы художественных фильмов, а в домах культуры – творческие вечера. Словом, наличие столь большого разно­образия возможностей для увлекательного досуга наглядно свидетельствует о высоком уровне организации культурных услуг для счастливых туркменистанцев.

В свою очередь происходящие в жизни суверенной Родины славные события вдохновляют творческих деятелей на плодо­творный труд и создание новых произведений.

Дорогие работники культуры и искусства!

Неделя культуры, проведение которой стало традиционным, имеет огромное значение в развитии национальной культуры, искусства и литературы. Убеждены, что нынешняя культурная акция в Балканском велаяте позволит во всей полноте раскрыть грани туркменской культуры. Мы горды и рады, что поэты, прозаи­ки, музыканты-бахши, артисты и художники приходят на этот праздник искусств со своими новыми творческими подарками.

В числе главных задач на сегодня определено выявление среди молодежи наиболее одаренных и стимулирование их на занятия культурой, искусством и литературой. Благодаря творческому состязанию дутаристов бахши-музыкантов «Çalsana, bagşy!» и телевизионному конкурсу среди самодеятельных молодых исполнителей «Ýaňlan, Diýarym!», которые проводятся в рамках конкурса на соискание премии Президента Туркменистана «Türkmeniň Altyn asyry», выявлено большое количество дарований, стремящихся заниматься искусством. Многое делается и для поддержки молодых писателей, способных внести заметный вклад в развитие туркменской литературы, в частности, организуются литературные встречи и поэтические вечера, на которых начинающие стихотворцы представляют свои произведения.

Уважаемые участники Недели культуры!

Балканский велаят – земля, завораживающая и в то же время вдохновляющая славным прошлым, природными достопримечательностями. Здесь, на территории Государственного историко-культурного заповедника «Древний Дехистан», сосредоточены неповторимые по красоте исполнения образцы средневекового искусства – памятники Машад-Мисриан.

Балканская земля подарила многих известных певцов, музыкантов, писателей и других выдающихся творческих деятелей, внесших значительный вклад в развитие туркменской литературы и искусства. В их числе – Гарадяли Геклен, Байрам шахир, Сары Гаррыев, Союн Амангелдиев, Аннагуль Аннагулыева, Тачбиби Гафурова, Чары Амангелдиев, Пыхы Таганов, Йылгай Дурдыев, Анна Ковусов, Сайлав Мырадов, Анна Гуртгелдиев, Гурбандурды Гелдиев, Нурберди Гулов, Гичгелди Аманов, Солтан Атанепесов, Ашырмаммет Давудов, Молла Чаклиев, Сарыхан Сапаев, ­Дов­лет­гелди Окдиров, Оразнепес Довлетназаров, Ашыр Гурбанов, Гурбанмаммет Гараджаев, Акмаммет Нурмаммедов, Гелдимаммет Оразгулыев, Байрамдурды Гараев, Байрамгулы Айджанов, Джапар Ходжанепесов и Ораз Бегныязов. Их богатое творческое наследие служит нынешнему поколению образцовой школой.

Уважаемые деятели культуры и искусства!
Дорогие участники Недели культуры!

Еще раз от всей души поздравляю с торжественным открытием Недели культуры в Балканском велаяте! Желаю участникам этого праздника искусств крепкого здо­ровья, счастья и творческих успехов!".

Программа Недели культуры включает в себя концерты и выступления музыкальных и танцевальных коллективов, выставки музейных ценностей, произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства, встречи с деятелями культуры и искусств, научные семинары.

ИП "ТУРКМЕНинформ"

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