Делегация Туркменистана отправилась в Австрию

НОВОСТИ В МИРЕ, 24 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". Делегация Туркменистана во главе с председателем правления Государственного банка внешнеэкономической деятельности Рахымберди Джепбаровым пребывает с визитом в Австрийской Республике.

Целью визита является участие в проходящем в Вене Форуме развития Фонда ОПЕК 2026, организованном в честь 50-летия Фонда международного развития ОПЕК. На форуме под девизом «Переход, который расширяет возможности нашего завтрашнего дня» обсуждаются вопросы развития цифровой инфраструктуры, расширения связи и ускорения внедрения технологий в ключевых секторах экономики, таких как финансы, здравоохранение, образование, сельское хозяйство и государственное управление.

Фонд ОПЕК выделит 1,5 миллиарда долларов США до 2030 года, используя комбинацию финансирования суверенного и частного секторов, технической помощи и обмена знаниями. Поэтапный подход предназначен для поддержки стран на разных этапах цифрового развития, помогая создавать условия для долгосрочных инвестиций.

ИП "ТУРКМЕНинформ"