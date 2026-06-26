Делегация Туркменистана посетила Казахстан

НОВОСТИ В МИРЕ, 26 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". Правительственная делегация Туркменистана во главе с вице-премьером Нокергулы Атагулыевым посетила Республику Казахстан.

Целью поездки явилось участие в прошедшем 24 июня в Астане очередном заседании совместной межправительственной комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству между Туркменистаном и Республикой Казахстан. На полях заседания был проведен туркмено-казахстанский бизнес-форум с участием представителей бизнес-сектора двух стран.

В ходе переговоров были обсуждены вопросы развития сотрудничества двух стран в сферах экономики и торговли, инвестиций, транспорта и логистики, ТЭК и энергетики, сельского хозяйства, машиностроения, металлургии, строительной отрасли, фармацевтики, науки, образования, культуры и других.

ИП "ТУРКМЕНинформ"