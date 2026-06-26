Делегация Туркменистана пребывает с визитом в Таджикистане

НОВОСТИ В МИРЕ, 26 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". Делегация Туркменистана в составе проректора Института международных отношений внешнеполитического ведомства страны Гайгысыза Довлетова, старшего преподавателя ИМО МИД Туркменистана Шохрата Дивангулыева, директора Центра стратегических исследований ИМО МИД Туркменистана Шири Шириева и ведущего научного сотрудника аналитического центра вуза Бекдурды Амансарыева пребывает с визитом в Таджикистане, где принмиает участие в проходящем в Душанбе очередном совещании экспертов и аналитиков региона на платформе «Центральная Азия + Республика Корея».

Мероприятие посвящено обсуждению вопросов обеспечения социально-экономического развития и процветания всех участников формата, прежде всего, в сферах торговли и экономики, промышленности, инвестиций, технологий и телекоммуникаций.

ИП "ТУРКМЕНинформ"