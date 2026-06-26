Ашхабад посетила делегация Украины

АШХАБАД, 26 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 25 июня пребывающая с визитом в стране делегация Украины во главе с заместителем министра иностранных дел Украины Олександром Мищенко посетила МИД Туркменистана, где была принята руководителем внешнеполитического ведомства Рашидом Мередовым, и приняла участие в прошедших в Ашхабаде туркмено-украинских межмидовских политических консультациях на уровне заместителей глав ведомств.

В ходе проведенных встреч и переговоров были обсуждены вопросы развития диалога двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, углубления взаимодействия по линии МИД и международных организаций и структур.

ИП "ТУРКМЕНинформ"